BlueBird Merchant Ventures Ltd est une société de ressources basée dans les îles Vierges britanniques. La société se concentre sur le développement de l'or. Elle cible principalement des projets miniers en Corée du Sud. Les projets de la société comprennent la mine d'or et d'argent de Kochang (Kochang) et la mine d'or de Gubong (Gubong) en Corée du Sud, ainsi que le projet aurifère de Batangas (Batangas) aux Philippines. La mine d'or et d'argent de Kochang est un gisement de veines épithermales avec des corps minéralisés verticaux parallèles couvrant 8,3 kilomètres carrés. Le projet Kochang est une mine asséchée qui a accédé à deux niveaux de production et a étudié plus de trois kilomètres de corps minéralisés cartographiés. Gubong est une mine d'or en Corée du Sud qui possède neuf concessions couvrant environ 25 km². Le projet d'exploration aurifère de Batangas, aux Philippines, est une licence de 1 160 hectares assortie d'un accord de partage de la production minérale (MPSA). Le projet dispose d'une ressource actuelle conforme à la norme JORC d'environ 440 000 onces.

Secteur Exploitations minières et métallurgie