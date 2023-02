MISES À JOUR COMMERCIALES : Northcoders achète Tech Returners ; la perte de Starvest se creuse

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

Bluebird Merchant Ventures Ltd - Société de développement aurifère axée sur la Corée du Sud - Signe un accord avec un groupe minier philippin non identifié pour développer le projet aurifère à haute teneur de Batangas aux Philippines. Décroche une coentreprise pour accélérer la décision de mise en production de Batangas. Bluebird note "un excellent potentiel d'exploration dans l'ensemble de la licence avec des cibles à haute teneur déjà identifiées pour l'expansion des ressources avec 14 kilomètres de structures minéralisées identifiées." Colin Patterson, directeur général de Bluebird, déclare que la coentreprise couvre l'ensemble de la zone du projet Batangas, avec une ressource totale conforme au code JORC de 440 000 onces. JORC est un code de pratique professionnelle connu sous le nom de Code australasien pour la déclaration des résultats d'exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai. Le PDG Patterson ajoute : "Des dépenses d'exploration de l'ordre de 20 millions USD ont été investies et avec un sentiment plus favorable à l'exploitation minière et un partenaire local spécialisé pour la mener à bien, la valeur potentielle est évidente."

ECR Minerals PLC - société d'exploration et de développement aurifère axée sur l'Australie - Découverte de 441,23 grammes d'or par tonne lors de l'échantillonnage Insitu d'éclats de roche au projet Creswick, au nord-est de la ville de Ballarat, dans l'État de Victoria, en Australie.

Frenkel Topping Group PLC - Société de services professionnels et financiers basée à Manchester et axée sur la protection des actifs - S'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2022 grimpe de 35 % pour atteindre environ 24,8 millions de GBP, contre 18,4 millions de GBP en 2021, et à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement passe de 4,6 millions de GBP à 6,1 millions de GBP. Les actifs sous gestion au 31 décembre passent à 1,18 milliard GBP, contre 1,17 milliard GBP l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, la société déclare que l'année 2023 a bien commencé, ajoutant qu'elle est convaincue que les acquisitions réalisées contribueront à la croissance des revenus et des bénéfices. Le directeur général Richard Fraser déclare : "Nous sommes en position de force pour accélérer la croissance du groupe dans les années à venir et pour tirer parti d'une opportunité importante dans le domaine des dommages corporels et de la négligence clinique". Frenkel Topping prévoit de publier ses résultats pour 2022 le 24 avril.

Northcoders Group PLC - fournisseur de formation en codage de logiciels basé à Manchester - achète Tech Returners Ltd pour 1,58 million de GBP en espèces et en actions, alors qu'il vise à diversifier sa division Services aux entreprises, en ajoutant une nouvelle source de revenus à son modèle commercial axé sur les entreprises. Tech Returners offre des opportunités accessibles aux professionnels de la technologie qui reviennent dans le secteur. Au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2021, la société a réalisé un bénéfice avant impôt de 68 000 GBP sur des recettes de 565 000 GBP et des actifs nets d'environ 7 000 GBP. Pour l'exercice 2022, Northcoders indique que Tech Returners prévoit de déclarer des revenus supérieurs à 800 000 GBP avec une position d'équilibre. Elle prévoit une croissance supplémentaire en 2023. Northcoders s'attend à ce que Tech Returners soit entièrement intégrée à ses activités d'ici le deuxième trimestre de 2023, et qu'elle ait un impact positif sur ses performances au cours de 2023.

Starvest PLC - Investisseur londonien en phase de démarrage dans le domaine de l'exploration minérale - La valeur nette d'inventaire par action au 30 septembre a diminué de moitié, passant de 24,4 pence il y a un an à 11,3 pence. La société cite les problèmes de chaîne d'approvisionnement, la hausse des prix de l'énergie, les fluctuations des prix des métaux précieux et l'inflation. La valeur du portefeuille de négociation diminue de 56 %, passant de 14,0 millions de livres sterling à 5,2 millions de livres sterling. La perte avant impôts pour l'exercice clos le 30 septembre 2022 se creuse de 95 % pour atteindre 7,5 millions GBP, contre 3,9 millions GBP un an plus tôt. Le mouvement de la juste valeur des actifs financiers est négatif à hauteur de 7,2 millions GBP, en hausse par rapport au négatif de 3,6 millions GBP. Les frais administratifs augmentent de 5,1 %, passant de 290 993 GBP à 305 944 GBP. Pour l'avenir, la société s'attend à ce que les perspectives à long terme du prix de l'or restent favorables.

Water Intelligence PLC - Société de services de détection de fuites basée à Londres - Rachète la franchise de Nashville, Tennessee pour 3,3 millions USD. Entre-temps, déclare que le bénéfice ajusté avant impôts en 2022 grimpe de 12% à 7,8 millions USD, contre 6,9 millions USD il y a un an, tandis que le chiffre d'affaires augmente de 31% à 71,3 millions USD, contre 54,5 millions USD. La société vise à publier ses résultats pour 2022 au début du mois de juin. Pour l'avenir, Water Intelligence se dit "confiant dans notre plan de croissance stratégique."

