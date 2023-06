Bluefield Solar Income Fund Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. La société se concentre sur l'acquisition et la gestion à long terme d'un portefeuille diversifié d'actifs à faible teneur en carbone au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la Société est de fournir aux actionnaires un rendement attractif, principalement sous la forme de distributions régulières de revenus, en investissant dans des actifs d'énergie solaire situés au Royaume-Uni. Elle cible principalement les actifs solaires à l'échelle du service public et les portefeuilles sur des sites vierges, industriels et/ou commerciaux. La société a investi dans un groupe diversifié d'actifs solaires photovoltaïques à travers le Royaume-Uni. Elle investit également une minorité de son capital dans des actifs éoliens, hydroélectriques et de stockage d'énergie. Il y a plus de 100 actifs en cours d'exploitation, tels que de grandes fermes solaires situées dans des zones agricoles, avec un petit nombre (par capacité énergétique) de sites industriels et commerciaux. Le conseiller en investissement de la société est Bluefield Partners LLP.