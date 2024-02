(Alliance News) - Bluefield Solar Income Fund Ltd a déclaré mercredi qu'il était encouragé par les progrès continus, la production et la vente d'énergie solaire et éolienne ayant bien fonctionné, malgré une baisse de la valeur des actifs nets.

Le fonds de revenu basé à Guernesey, qui se concentre sur les actifs d'énergie renouvelable basés au Royaume-Uni, a déclaré que la valeur de l'actif net a diminué de 2,7 % à 135,95 pence au 31 décembre, contre 139,70 pence au 30 juin.

Le bénéfice avant impôt a chuté à 4,0 millions de livres sterling au cours des six mois précédant le 31 décembre, contre 37,6 millions de livres sterling un an plus tôt. En particulier, les gains nets sur les actifs financiers détenus à leur juste valeur sont tombés à 4,6 millions de livres sterling, contre 38,4 millions de livres sterling.

Le résultat d'exploitation a chuté à 5,1 millions de livres sterling, contre 38,8 millions de livres sterling.

La société a déclaré que son objectif de dividende par action était de 8,80 pence pour l'exercice en cours se terminant le 30 juin, soit une augmentation de 2,3 % par rapport aux 8,60 pence de l'année précédente.

Le président du conseil d'administration, John Scott, a déclaré : "Le conseil d'administration est encouragé par les progrès continus réalisés par votre société au cours des six derniers mois. D'un point de vue opérationnel, la plupart des aspects de notre activité principale - à savoir la production et la vente d'énergie solaire et éolienne - se sont bien comportés".

Les actions de Bluefield Solar ont augmenté de 1,5 % à 103,89 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

