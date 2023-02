La valeur liquidative provisoire par action de Bluefield Solar augmente

Bluefield Solar Income Fund Ltd - Fonds de revenu basé à Guernesey, axé sur les actifs d'énergie renouvelable basés au Royaume-Uni - La valeur nette d'inventaire par action à la fin du semestre du 31 décembre s'améliore de 1,4 % pour atteindre 142,40 pence, contre 140,39 pence à la fin du mois de juin. Le premier dividende intérimaire s'élève à 2,10 pence par action, soit une hausse annuelle de 3,4 % par rapport à 2,03 pence. Le dividende cible pour l'exercice est de 8,40 pence par action, en hausse par rapport aux 8,20 pence versés au cours de l'exercice précédent. "Il est très agréable de faire état d'une autre période fructueuse pour Bluefield Solar, avec une nouvelle croissance de notre base d'actifs et la réalisation d'excellents rendements pour les actionnaires. Avec des progrès continus dans son pipeline de développement exclusif, ainsi que la construction en cours sur Yelvertoft, la société entre dans une période passionnante, en respectant chacun des trois principes de sa stratégie de développement : investir, construire et le recyclage sélectif du capital", déclare le président John Scott.

Cours actuel de l'action : 137,00 pence

Variation sur 12 mois : +12%.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

