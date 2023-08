Bluegreen Vacations Holding Corporation est une société holding. Les seules activités de la société concernent les activités de Bluegreen Vacations Corporation et de ses filiales (Bluegreen), une société de propriété de vacances qui commercialise et vend des intérêts de propriété de vacances (VOI) et gère des centres de villégiature dans des destinations urbaines et de loisirs. Les centres de vacances de Bluegreen sont situés à Orlando, Las Vegas, dans les Smoky Mountains, dans la région du Missouri et à la Nouvelle-Orléans, entre autres. Les centres de villégiature dans lesquels Bluegreen commercialise, vend et gère des VOI sont soit développés ou acquis par Bluegreen, soit développés et détenus par des tiers. Le réseau de centres de villégiature de Bluegreen comprend environ 46 Club Resorts (centres dans lesquels les propriétaires du Bluegreen Vacation Club (Vacation Club) ont le droit de contrôler et d'utiliser la plupart des unités dans le cadre de leur propriété de VOI) et 23 Club Associate Resorts (centres dans lesquels les propriétaires du Vacation Club n'ont le droit d'utiliser qu'un nombre limité d'unités dans le cadre de leur propriété de VOI).