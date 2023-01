Bluejay Mining lance le programme d'exploration 2023 en Finlande

Bluejay Mining PLC - Société d'exploration et de développement minéral au Groenland et en Finlande - Déclare le début du premier programme de forage de 2023 au projet nickel-cuivre-cobalt Enonkoski dans l'est de la Finlande. Le forage s'inscrit dans le cadre d'une coentreprise et d'un accord de complément de prix avec Rio Tinto PLC. "Le premier programme d'exploration de 2023 à Enonkoski consistera en 1 000 à 1 500 mètres de forage au diamant de suivi sur la cible Laukunlampi située à environ deux kilomètres au sud-est de la mine historique de nickel-cuivre-cobalt Laukunkangas", indique Bluejay.

Cours actuel de l'action Rio Tinto : 6 143,46 pence, en baisse de 1,2% lundi

Variation sur 12 mois : + 14 %.

Cours actuel de Bluejay Mining : 4,94 pence, en baisse de 5,4 % lundi

Variation sur 12 mois : baisse de 43 %.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.