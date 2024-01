Bluejay Mining plc est une société d'exploration de ressources basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société et de ses filiales est l'exploration et le développement de métaux précieux et de base. Elle propose une gamme de projets de développement de ressources multi-matières et à haute teneur, principalement au Groenland. Ses trois projets au Groenland offrent une exposition à l'ilménite, au nickel, au cuivre, au plomb, au zinc et aux métaux du groupe du platine (MGP). Le projet d'ilménite Dundas de la société s'étend sur plus de 30 km de côte et ses ressources minérales sont estimées à 117 Mt. Le projet de sulfure massif magmatique Disk0-Nuussuaq (Disko) de 2 776 km2 de nickel-cuivre-platine (Ni-Cu-PGM) au Groenland est une mine de sulfure de nickel/cuivre. Le projet Kangerluarsuk Sed-Ex plomb-zinc-argent (Kangerluarsuk), d'une superficie de 107 km2, présente des teneurs de 41 % de zinc, 9,3 % de plomb et 596 g/t d'argent, et a identifié quatre cibles prêtes à l'emploi. La société possède un portefeuille d'actifs polymétalliques en Finlande totalisant plus de 28 000 hectares.

Secteur Sociétés minières intégrées