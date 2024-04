Bluejay Mining plc est une société d'exploration basée au Royaume-Uni qui possède des projets au Groenland et en Finlande. L'activité principale de la société est l'exploration et le développement de métaux précieux et de base. La société se concentre sur trois projets au Groenland qui offrent une exposition à l'ilménite, au nickel, au cuivre, au plomb, au zinc et aux métaux du groupe du platine (MGP). Le projet d'ilménite de Dundas s'étend sur plus de 30 kilomètres de côte, est un sable minéral dont les ressources minérales sont estimées à 117 millions de tonnes et que Bluejay s'emploie à mettre en production à court terme. Son projet de sulfures massifs magmatiques Disko-Nuussuaq de 2 776 km2 (Ni-Cu-PGM-Co) est situé sur la côte sud-ouest du Groenland. Le projet Kangerluarsuk Sed-Ex plomb-zinc-argent est situé à environ 60 km au nord-est de la localité d'Uummannaq, à 225 km au nord de la ville d'Ilulissat et à 800 km au nord de la capitale, Nuuk. Le projet Kangerluarsuk couvre une superficie de 692 km2 dans la partie centrale de l'ouest du Groenland.

Secteur Sociétés minières intégrées