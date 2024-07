Versailles, le 4 juillet 2024

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre 2024.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 ressort à 4 554 k€, contre 4 865 k€ au 1er semestre 2023, soit une variation de -6% qui témoigne d'un attentisme marqué de l'ensemble des clients, au 2ème trimestre 2024, dans un contexte électoral hors norme (enchaînement des élections européennes et législatives).

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises S1 2023 S1 2024 Variation (en k€) Variation (en %) Activité B2C – Senior & Domicile 3 033 3 034 +1 +0% Activité B2B – Établissements 1 832 1 520 -312 -17% Bluelinea 4 865 4 554 -311 -6%

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, est stable, à 3 034 k€ grâce à la résilience de la base d'abonnés aux offres de téléassistance et de maintien à domicile. Au 30 juin 2024, Bluelinea accompagne 65 451 familles et leurs ainés.

Le pôle Établissements, dédié principalement au déploiement de l'offre SERENEA® en établissements, enregistre un volume d'affaires de 1 520 k€ contre 1 832 k€ un an plus tôt. À fin juin 2024, l'offre a été adoptée par 652 établissements.

Alors que l'attractivité de l'offre se confirme depuis le début de l'année par un nombre croissant de prises de contacts, de rendez-vous et de devis, le cycle de signature des commandes a été allongé par le manque de capacités financières de certains clients. Les restrictions budgétaires déjà mises en œuvre ou anticipées limitent le montant des subventions destinées aux équipements des EHPAD, des résidences autonomies et autres résidences seniors.

Dans ce contexte, Bluelinea prépare une nouvelle offre centrée sur les fonctionnalités essentielles de SERENEA® afin de réconcilier les besoins des établissements, notamment autour de la continuité des soins et de la qualité de vie des patients, et les contraintes budgétaires croissantes, quelles que soient les politiques budgétaires à venir. Grâce au modèle modulaire et évolutif de l'offre SERENEA®, les clients pourront faire évoluer les prestations au fil du temps.

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2024, le mardi 15 octobre 2024 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth, également filiale à 60% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Florence Blais

Directrice Comptable

florence.blais@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Laurent Levasseur

Président du Directoire

laurent.levasseur@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Fatou-Kiné N'diaye

Relations Presse

fndiaye@actus.fr

+33.1.53.67.36.75

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nG1plpluZm+ayJ6fk8lpaWpqapeUyGGam2SempduZJzJmmpjxW5maJvGZnFnm2hv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86639-cp_bluelinea_ca_s1_2024_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews