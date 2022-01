Données financières EUR USD CA 2020 7,25 M 8,19 M - Résultat net 2020 -2,70 M -3,05 M - Dette nette 2020 2,45 M 2,77 M - PER 2020 -7,80x Rendement 2020 - Capitalisation 11,5 M 13,0 M - VE / CA 2019 2,83x VE / CA 2020 3,25x Nbr Employés 77 Flottant 64,0% Graphique BLUELINEA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BLUELINEA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 0 Dernier Cours de Cloture 2,78 € Objectif de cours Moyen 8,80 € Ecart / Objectif Moyen 217% Dirigeants et Administrateurs Laurent Levasseur Chairman-Management Board Eric Gbianza Chief Financial Officer Alexis Westermann Chairman-Supervisory Board Sandrine Degos Independent Member-Supervisory Board Eric Bodilsen Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BLUELINEA -5.44% 13 ABBOTT LABORATORIES 0.00% 241 365 MEDTRONIC PLC 0.00% 139 095 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 0.69% 71 683 HOYA CORPORATION 0.00% 54 824 DEXCOM, INC. -3.01% 52 042