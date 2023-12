En février 2022, le Ministère chargé de l'autonomie publie le Plan Antichute des Personnes Âgées en partant du postulat suivant : " Chaque année, 2 millions de chutes de personnes âgées de plus de 65 ans sont responsables de 10 000 décès, la première cause de mortalité accidentelle, et plus de 130 000 hospitalisations." - Brigitte Bourguignon, Plan Antichute des Personnes Âgées(1).

Nous connaissons tous les nombreuses conséquences des chutes chez les personnes âgées, qu'elles soient physiques ou psychologiques, mais comment mieux les prévenir pour les éviter ?

Bien que la technologie ne cesse de progresser, nous n'avons malheureusement pas les moyens de prédire les chutes, comme dans les films de science-fiction...

Cela dit, nous sommes déjà en capacité d'agir pour prévenir les chutes, mais comment cela se traduit-il concrètement ?

La prévention des chutes regroupe plusieurs points de ciblage. En vieillissant, nos aînés sont de plus en plus susceptibles de chuter, de ce fait, nous parlons d'un risque basé sur des statistiques.

En effet, 28 à 35% des personnes âgées de 65 ans et plus chutent chaque année, cette proportion s'élevant jusqu'à 32 à 42% chez les 70 ans et plus(2).

La prévention des chutes reprend donc tout ce que nous pouvons faire pour affiner l'estimation de ce risque, diminuer le risque, mais aussi réduire les conséquences des chutes.

- Améliorer le diagnostic du risque de la chute (thèse du CNRS)

Dans le traitement d'un problème, il est essentiel de bien savoir l'identifier et le détecter. Il est donc primordial d'améliorer le diagnostic du risque de chute chez tout un chacun.

Dans cette démarche, Bluelinea soutient depuis 2018 la très prometteuse thèse CIFRE en collaboration avec le laboratoire ETIS de l'Université de Cergy-Pontoise, rattaché au CNRS(3).

Cette thèse porte sur la création d'un dispositif permettant de réaliser un diagnostic précis du niveau de motricité des personnes âgées, afin de calculer l'évolution et la dégradation dans le temps de ce niveau de motricité, pour mesurer les risques de chutes grâce aux indicateurs donnés.

- Aménagement du domicile

Dans une optique de prolongement du maintien à domicile, il est également important de s'assurer que celui-ci demeure adapté aux séniors. Cette démarche s'avère d'autant plus pertinente que les personnes âgées perdent en capacités motrices avec le temps. Pour adapter et sécuriser son logement, on peut, par exemple, installer des des dispositifs tels que des barres d'appui, des revêtements de sol anti-dérapants, opter pour des WC surélevés, etc...

Un panel de solutions et d'informations pratiques quant à l'aménagement du domicile sont disponibles sur l'article "Aménager son logement"(4) sur le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr ainsi qu'une série de vidéos présentant des aménagements conseillés pour différentes pièces du logement. Par ailleurs, il est important de rappeler que l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) accorde des aides financières pour les travaux liés à l'aménagement des logements privés sous certaines conditions(5).

- Améliorer le maintien des capacités sensorielles

En addition des troubles moteurs, le trouble des capacités sensorielles telles que la vue sont une des causes de l'augementation du risque de chute.

Selon une étude, une personne avec des troubles visuels a entre 1,5 et 2 fois plus de risques de tomber que quelqu'un ayant une bonne vue.

Il est donc essentiel de faire contrôler régulièrement son acuité visuelle et de porter un équipement adapté (lunettes ou lentilles). Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que certains opticiens de déplacent à domicile.

- La téléassistance, un service pouvant s'avérer vital pour la gestion des chutes lourdes

Les chutes peuvent laisser de lourdes séquelles physiques chez les personnes fragiles, réduisant fortement la qualité de vie des personnes âgées.

De ce fait, il est important de pouvoir être assisté rapidement en cas de chute.

Grâce aux offres de téléassistance Bluelinea, les alertes sont traitées par notre plateforme d'écoute et d'assistance HELP, 24h/24 et 7j/7 afin d'assurer la sécurité de nos aînés et les assister en prévenant les services de secours (SAMU, pompiers,...) ou les proches (famille, amis, voisins,...).

Consulter les offres de téléassistance ici.

- La rééducation pour limiter la perte d'autonomie des personnes âgées

Au-delà des conséquences physiques directes, les chutes chez les personnes âgées entrainent également des conséquences psychologiques augmentant la perte d'autonomie.

La rééducation post-chute et à domicile permet donc de retrouver une certaine autonomie et d'alléger la charge mentale liée à la chute.

Certains tapis de marche connectés, comme ceux d'EzyGain, permettent de faire cette rééducation à domicile de manière sécurisée.

La prévention des chutes est un enjeu clé, avec de nombreux leviers dont il est important de prendre conscience pour mettre en place les actions nécessaires pour assurer le bien-vieillir et prendre soin de nos aînés.