Bluelinea : EBITDA positif au 1er semestre 2022 et croissance soutenue au 3ème trimestre 2022

Paris, le jeudi 6 octobre 2022

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente ses résultats semestriels 2022 et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022.

À cette occasion, Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, déclare :

« Nous avons réalisé un 1er semestre 2022 dans la droite ligne de nos objectifs annuels. En générant une croissance à deux chiffres et en contrôlant strictement notre base de coûts, nous avons réussi à générer un EBITDA positif. Si nous maintenons un taux de croissance organique de l'ordre de 15% d'ici à la fin de l'année, ce qui est le cas à fin septembre, l'entreprise Bluelinea pourra revendiquer un EBITDA positif dès cette année 2022.

Si nous pouvons aujourd'hui nous projeter sereinement vers l'avenir, c'est grâce au soutien de notre nouvel actionnaire majoritaire, le Groupe APICIL, qui, en garantissant le succès de l'augmentation de capital réalisée durant l'été, nous a donné les moyens de rembourser nos dettes et de financer notre croissance désormais rentable. »

Données en k€[1]

Normes comptables françaises S1 2021 consolidé S1 2022 consolidé Variation (en k€) Chiffre d'affaires 3 604 5 211[2] +1 607 EBITDA[3] (1 218) 249 +1 467 Résultat d'exploitation (1 790) (398) +1 392 Résultat financier (21) (138) (117) Résultat courant (1 811) (536) +1 275 Résultat exceptionnel (47) 2 216 2 263 Crédit d'Impôt Recherche 150 97 (53) Résultat net (1 708) 1 777 +3 485

Au 1er semestre 2022, Bluelinea a enregistré une croissance de +45% de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 5 211 k€. Cette progression combine la croissance organique de l'activité (+19%) et l'intégration progressive de l'ex-Securitas Téléassistance depuis le 31 décembre 2021.

Cette forte croissance a été réalisée dans un cadre financier strict, marqué par la mise en œuvre, depuis fin 2021, d'un plan d'optimisation de l'organisation et des coûts d'exploitation. Il en résulte une hausse limitée des charges de personnel (+15%) et une baisse de frais généraux (-28%) pour une croissance de 45% du chiffre d'affaires.

Dans ce contexte, Bluelinea enregistre une forte amélioration de son EBITDA, qui ressort positif à 249 k€ contre -1 218 k€ au 1er semestre 2021.

Après prise en compte de l'amortissement des frais de développement immobilisés, le résultat d'exploitation ressort à -536 k€. Le résultat net ressort à 1 777 k€. Il intègre, outre le Crédit d'Impôt Recherche, un produit exceptionnel comptable (abandon de créance sans impact sur la trésorerie) lié à l'intégration de l'ex-Securitas Téléassistance.

Renforcement de la structure financière post-clôture du semestre et projet d'OPA

Le bilan au 30 juin 2022, caractérisé par des fonds propres de -2 461 k€ et un endettement financier net[4] de

3 234 k€ n'est pas le reflet de la structure financière actuelle de la société. En effet, Bluelinea a réalisé, en juillet 2022, une augmentation de capital d'un montant net de 7 849 k€ qui a augmenté d'autant les fonds propres de l'entreprise et lui permet d'afficher une trésorerie nette positive.

Comme annoncé, cette opération a entrainé le franchissement à la hausse du seuil de 50% du capital de Bluelinea par le concert composé des sociétés APICIL Mutuelle et APICIL Prévoyance. Ces dernières ont déposé, le 26 septembre 2022, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Bluelinea au prix de 1,15 €.. La société publiera d'ici là son projet de note en réponse, comprenant l'avis motivé de son Conseil de Surveillance et le rapport de l'expert indépendant.

Croissance de 43% au 3ème trimestre 2022 et confirmation des ambitions annuelles

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises T3 2021 T3 2022 Variation (en %) Activité B2C – Senior & Domicile 951 1 475 +55% Activité B2B – Établissements 807 1 043 +29% Bluelinea 1 758 2 518 +43%

Le 3ème trimestre 2022 témoigne d'une poursuite de la bonne dynamique commerciale, avec toujours une croissance organique robuste (+7%) et l'effet de l'intégration de l'ex-Securitas Téléassistance. Au final, le chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre s'élève à 2 518 k€ contre 1 758 k€ un an plus tôt, soit une progression de 43%.

Portée par le déploiement continu de l'offre Serenea®, qui équipe 428 établissements à fin septembre 2022 contre 252 à fin septembre 2021, l'activité B2B du pôle Établissements progresse de 29%. Dans le même temps, le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, qui accompagne 56 870 abonnés à fin septembre 2022 contre 34 817 à fin septembre 2021, affiche une croissance de 55%.

En cumul des 9 premiers mois de l'exercice, Bluelinea a réalisé un chiffre d'affaires de 7 731 k€ contre 5 362 k€ à fin septembre 2021, soit une croissance de 44%. Comme indiqué à l'occasion de la publication des résultats annuels 2021, Bluelinea confirme son ambition de réaliser une croissance organique de l'ordre de 15% et un EBITDA positive sur l'exercice 2022.

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Florence Blais

Directrice Comptable

florence.blais@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Laurent Levasseur

Président du Directoire

laurent.levasseur@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Nawel NAAMANE

Relations Presse

nnaamane@actus.fr

+33.1.53.67.36.75

[1] Les comptes consolidés semestriels 2022 sont non-audités

[2] 5 100 k€ en donnée non auditée publiée le 27 juillet 2022

[3] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

[4] Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit + Emprunts et dettes financières divers – valeurs mobilières de placement - disponibilités

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lphwY8VrY2nGmW1wlcptapJkbZiSmmeUm5SYlpVpapiYmXJhl29im5ybZnBnmm5n

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76591-bluelinea_cp_rs_ca_t3_2022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews