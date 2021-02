Bluelinea : Pourquoi choisir une solution d'appel infirmière d'urgence ?

Lorsqu'une organisation sanitaire, médico-sociale ou un établissement de santé, doit effectuer des travaux, cela peut perturber l'organisation des soins et engendrer des risques auprès des résidents ou des patients si aucun système de secours pour traiter les appels de ces derniers n'est mis en place.

De nombreuses entreprises spécialisées dans l'équipement de solutions technologiques accompagnent ce type d'établissements afin d'assurer la sécurité des résidents, des patients, et assister le travail des soignants, en toutes circonstances.

C'est le cas de S2ES, société familiale créée en 1988, reconnue sur le Grand Sud-Ouest comme le leader en distribution spécialisée de systèmes électroniques de sécurité et communication hospitalière.

S2ES, c'est à ce jour une équipe de 45 personnes et un chiffre d'affaires avoisinant les 10 M€, dont le métier, dans le secteur de la santé, est d'accompagner les établissements (Ehpad, hôpitaux, cliniques) dans le choix de solutions adaptées à leurs besoins, et à les mettre en relation avec des professionnels installateurs (courant fort/courant faible), que l'équipe accompagne de l'étude sur site ou sur plan jusqu'à la mise en service et à la maintenance.

L'appel infirmière : un système de communication qui se doit d'être infaillible

Les établissements de santé sont tous équipés d'une solution d'appel infirmière et peuvent être confrontés à des risques de défaillance. Comment les anticiper ? Comment les gérer en urgence pour préserver la sécurité des résidents (ou patients) et le travail des soignants ?

Un système d'appel malade d'urgence permet de répondre à cette problématique à condition de respecter deux prérequis : être sans-fil et simple d'utilisation.

Ce type de solution peut également permettre d'accompagner l'ouverture d'une nouvelle unité en quelques jours, comme cela est le cas depuis le début de la crise du COVID-19.

Dans le cadre de son activité, S2ES doit pouvoir proposer ce service à ses clients.

C'est pourquoi l'entreprise a choisi de référencer une solution d'appel malade d'urgence pour pallier à toute situation.

Directeur de la société S2ES, Monsieur Taris a accepté de partager son expérience et d'expliquer ce qui l'a poussé à acheter et à proposer des valises de secours Serenea.

Rencontre avec une entreprise spécialisée dans les systèmes de sécurité et de communication au sein des établissements de santé.

« Bonjour Monsieur Taris, quelles peuvent être les problématiques rencontréespar vos clients dans les établissements de santé ? »

Le système d'appel infirmière concoure à la sécurité des patients et des résidents. Il est donc impératif qu'une telle solution soit opérationnelle de façon permanente. La responsabilité des établissements est de garantir cette sécurité. Or, les systèmes peuvent connaitre des défaillances liées à des pannes matérielles ou à des phénomènes météorologiques, notamment les orages.

Certains travaux nécessitent également de mettre en place une solution d'appel infirmière provisoire, permettant une migration du système fluide et sécurisée.

Dans tous les cas, ces établissements ont besoin de réactivité.

Nous avons donc estimé qu'il était nécessaire de proposer deux services : la vente ainsi que la location de la valise de secours Serenea. Nous disposons ainsi de plusieurs valises de secours que nous proposons à la location, opérationnelles dans l'heure.

« Pourquoi avoir choisi la valise de secours Serenea ? »

Tout d'abord, 'parce qu'il n'y a que Bluelinea qui le fait aussi bien' (sic) !

D'un point de vue technique, cette valise de secours nouvelle génération Serenea, possède une portée beaucoup plus grande que la précédente, pouvant aller jusqu'à 1km en champ libre. Et au-delà de son nouveau design, sa modularité nous a convaincus : elle peut inclure des manipulateurs en dehors des médaillons et pagers. Cela répond ainsi aux véritables besoins des établissements.

D'autre part, la simplicité de mise en service de la valise : l'équipement peut s'utiliser rapidement et de manière efficace, en quelques minutes seulement.

Enfin, même si nous disposons de valises à la location, nous nous appuyons sur la disponibilité du fabricant pour les valises que nous vendons, permettant d'adapter la configuration au besoin.

Une valise commandée le matin est expédiée l'après-midi et nous la recevons le lendemain préprogrammé.

Nous pouvons ainsi proposer cette solution en ayant l'assurance de la recevoir en un temps record et répondre réellement aux situations d'urgence. C'est une valeur ajoutée primordiale dans notre offre de services.

Avec ce type de solutions à notre catalogue, nous améliorons encore un peu plus l'accompagnement de nos clients, ce qui est notre vocation au quotidien.

Merci à Monsieur Taris pour le temps accordé et à l'ensemble de l'équipe S2ES pour leur confiance.

Pour en savoir plus sur S2ES, rendez-vous sur : http://www.s2es-securite.fr

La valise de secours Serenea, l'appel malade d'urgence

Bluelinea a développé une valise de secours qui s'appuie sur le succès du module d'appel infirmière sans-fil de la gamme Serenea. Livrée préconfigurée et prête à l'emploi, elle fonctionne de manière autonome** et est opérationnelle en quelques minutes. Elle peut équiper rapidement plus de 40 résidents ou patients d'un établissement et fournir les dispositifs adaptés aux soignants (badges et pagers).

Comme l'a mentionné Monsieur Taris, la nouvelle génération de cette valise de secours dispose d'une portée radio importante, ce qui permet de couvrir des services ou des établissements étendus. Cette caractéristique technique offre une sécurité accrue aux personnes fragiles et permet aux professionnels de leur apporter une aide rapide.

Tuto vidéo d'installation de la valise : https://professionnels.bluelinea.com/134-valise-de-secours-serenea

Ce type de système permet non seulement de gagner un temps précieux, mais surtout d'assurer des soins de qualité et de favoriser la sécurité des usagers (patients et personnels d'établissements de santé) en toute circonstance. Dans ce secteur, l'installation de moyens de communication fiables, rapides et sécurisées est un véritable enjeu pour les établissements, soumis à une obligation constante d'innovation.

L'offre Serenea, modulable et personnalisable, permet de traiter les sujets de l'appel infirmière, de la gestion de l'errance (fugues), de la prévention et la détection des chutes, de la surveillance de l'énurésie ou encore du contrôle d'accès. Chaque mois, vous pourrez découvrir sur notre blog un focus sur l'une de ces fonctionnalités.

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site : pro.bluelinea.com

** se branche sur prise secteur, indépendant du système du téléphonie