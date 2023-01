Bluelinea : chiffre d'affaires record en 2022

Bluelinea s'adjuge plus de 9% jeudi à la Bourse de Paris après avoir dépassé pour la première fois le seuil des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022.



Le spécialiste des dispositifs connectés pour l'accompagnement à domicile des personnes âgées et en situation de handicap a généré un chiffre d'affaires record de 10,4 millions d'euros l'an dernier, en croissance de 39% par rapport à 2021.



La 'SilverTech' explique que son chiffre d'affaires a été porté par un solide niveau de croissance organique, estimée à +16%, ainsi que par l'intégration réussie de la société Securitas Téléassistance, qui lui a permis de se hisser dans le 'top 5' des principaux acteurs du marché français de la téléassistance.



Avec l'amélioration de son chiffre d'affaires, Bluelinea dit s'attendre à dégage résultat opérationnel (Ebitda) 2022 en très nette amélioration par rapport à 2021 (Ebitda proforma de -2,1 millions d'euros) pour tendre vers l'équilibre.



Bluelinea affichait, au 31 décembre 2022, une trésorerie disponible de quatre millions d'euros, contre seulement 800.000 euros un an plus tôt.



La société est détenue à hauteur de 60,40% du capital et au moins 55,60% des droits de vote par Apicil, le troisième groupe français de protection sociale.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.