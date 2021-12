Le spécialiste de la « silver économie » Bluelinea a annoncé la finalisation, le 31 décembre prochain à minuit, de l'acquisition de Securitas Téléassistance. Cette opération stratégique, dont le principe et les modalités ont été annoncés fin novembre, permet à Bluelinea de passer le cap des 50 000 familles accompagnées au quotidien et de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance.



En un an, Bluelinea est ainsi passé de 28 588 familles accompagnées, jour et nuit, grâce au déploiement des solutions et services " HELP ", à 52 473 abonnés à fin 2021, soit une augmentation de 83%.



Sur un marché français de la téléassistance estimé à près de 90 millions d'euros par an pour plus de 700 000 abonnés accompagnés, Bluelinea termine ainsi l'année 2021 avec une part de marché de plus de 7%.