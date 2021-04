Bluelinea : CP 2021 04 13

Paris, le mardi 13 avril 2021 Stabilité des résultats en 2020 et forte augmentation du carnet de commandes à fin mars 2021. Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente ses résultats annuels 2020 et son activité1 du 1er trimestre 2021. Déclaration de Laurent Levasseur, Président du Directoire : Arriver à faire progresser notre chiffre d'affaires et à maintenir nos résultats dans le contexte de crise sans précédent que nous avons connu en 2020 n'était pas chose facile et je tiens à souligner et remercier l'engagement indéfectible de nos équipes pour maintenir ce précieux lien qui nous unis à nos clients, particuliers comme professionnels.

Aujourd'hui, nous regardons vers l'avenir avec la volonté de continuer à contribuer au bien vieillir des Français et comptons pour cela poursuivre le développement de nos activités, aussi bien auprès des familles que des établissements de soins qui ont plus que jamais besoin de soutien et de réconfort. » Données consolidées auditées en k€ 2020 2019 Variation Normes comptables françaises Chiffre d'affaires 6 825 6 305 +520 EBITDA2 (1 549) (1 639) +90 Résultat d'exploitation (3 033) (3 178) +145 Résultat financier (102) 0 -102 Résultat courant (3 135) (3 178) +43 Résultat exceptionnel 109 4 +105 Crédit d'Impôt Recherche 325 385 -60 Résultat net (2 701) (2 789) +88 Chiffre d'affaires en progression de 8% et résultats stables Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 6,8 M€3, en progression de 8% sur un an, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire. Bluelinea a su tirer avantage des évolutions de son offre initiées en 2019, que ce soit la digitalisation totale des souscriptions pour les particuliers ou la nouvelle offre SERENEA®, solution de résidences et EHPAD connectés destinée à protéger les résidents et assister les soignants. Au cours de l'exercice, le Groupe a fait le choix stratégique fort de maintenir un haut niveau d'investissement humain pour accompagner ses clients dans cette crise historique et renforcer son rôle de partenaire au service du « bien vieillir ». À ce titre, la société n'a eu recours que de façon limitée au chômage partiel (essentiellement sur les fonctions commerciales et techniques), afin notamment de maintenir la plateforme d'accompagnement 24/7 en conditions opérationnelles pour les clients et les familles, jour et nuit. L'EBITDA ressort en amélioration de 90 k€, à -1 549 k€ en 2020 contre -1 639 k€ en 2019. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, en baisse de 4% du fait du niveau de maturité technologique des offres, le résultat d'exploitation atteint -3 033 k€ contre -3 178 k€ au 31 décembre 2019 (+145 k€ en un an). Compte tenu d'une moindre mobilisation du Crédit d'Impôt Recherche, compensée par un produit exceptionnel, le résultat net ressort à -2 701 k€ contre -2 789 k€ un an plus tôt. Chiffre d'affaires et carnet de commandes Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes 6,9 M€ en première approche dans les éléments non audités publiés le 12 janvier 2021

Hausse de la trésorerie grâce au soutien des actionnaires et aux PGE Dans ce contexte de crise, Bluelinea a su sécuriser de nouveaux financements pour poursuivre son développement, au travers de l'obtention de prêts garantis par l'État (PGE) d'un montant de 2 250 k€ et de l'augmentation de capital de 1 423 k€ liée à l'exercice en 2020 de bons de souscription d'actions (BSA J et Y) attribués gratuitement à tous les actionnaires le 27 janvier 2020. Ces financements additionnels ont permis de couvrir les besoins liés à l'activité courante et les investissements, dont la prise de participation de 25% dans la société « Les Autonomie Planners ». Au 31 décembre 2020, Bluelinea disposait ainsi d'une trésorerie active de 829 k€, en hausse de 633 k€ sur un an, et des fonds propres de 886 k€. Bluelinea estime disposer des moyens nécessaires au financement de son activité en 2021, intégrant notamment l'obtention d'un nouveau PGE de 400 k€ en avril 2021, sans prendre en compte l'exercice potentiel de l'intégralité des BSA (J et Y) émis et toujours en circulation au 1er janvier 2021 qui permettrait de réaliser une augmentation de capital additionnelle de 2 747 k€ (30 k€ levés au cours du 1er trimestre 2021). Chiffre d'affaires en légère augmentation pour le premier trimestre 2021 Données consolidées non auditées en k€ T1 2021 T1 2020 Taux Normes comptables françaises Pôle Senior & Domicile - Solutions & Services HELP 940 977 -4% Pôle Établissements - Gamme SERENEA® 895 808 +11% Bluelinea 1 835 1 785 +3% Afin de clarifier sa proposition de valeur pour ses clients et d'optimiser son organisation, Bluelinea a fait le choix de regrouper l'intégralité de ses activités destinées aux Senior & Domicile (B2C) sous la dénomination HELP et l'ensemble des solutions dédiées aux Établissements (B2B) sous la dénomination SERENEA®. Ces deux pôles portent les ambitions du Groupe et disposent de perspectives favorables. Des synergies sont mises en œuvre à l'image du nouveau site Internet et de l'application pour smartphone lancés courant mars pour améliorer, encore plus, le lien avec les familles et professionnels qui bénéficient des solutions et services de Bluelinea. fin mars 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Bluelinea ressort à 1 835 k€, en progression de +3% par rapport au 1 er trimestre 2020. Hausse record de 71% du carnet de commandes à fin mars 2021 Parmi les leviers de croissance, le pôle Senior & Domicile dispose toujours d'un portefeuille de 10 000 nouveaux abonnés à prendre en charge (à comparer avec un total de 28 879 familles accompagnées à fin 2020) mais dont les restrictions sanitaires empêchent la mise en œuvre pour le moment. De son côté, le pôle Établissements profite de la forte demande pour ses solutions SERENEA® de digitalisation des établissements dédiés aux personnes âgées ou spécialisés du handicap. Ce panel d'offres est régulièrement enrichi, comme annoncé dernièrement avec le déploiement de nouveaux capteurs multifonctions (CO2, température et humidité) permettant d'assurer une traçabilité de la qualité de l'air et un signalement en temps réel au personnel du franchissement de certains seuils. A fin mars 2021, le carnet de commandes du pôle Établissements s'élevait ainsi à 901 k€, contre 517 k€ à fin mars 2020, soit une progression de +71% en un an. Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires semestriel 2021, le mardi 6 juillet 2021 (avant Bourse)

