Valise de secours Serenea : l'appel infirmière en 5min

Il est souvent difficile de garantir en toutes circonstances une communication continue et de qualité entre le personnel soignant d'une part et les patients d'un établissement sanitaire ou les résidents d'un établissement médico-social d'autre part.

Un fonctionnement régulièrement en effectifs réduits et un quotidien harassant pour les premiers, des attentes et des besoins en forte évolution pour les seconds, mais aussi des risques de défaillance du système d'Appel Infirmière (panne, coupure de courant, travaux) et la survenue de situations d'urgence (l'ouverture d'une unité COVID en est un exemple) peuvent perturber l'équilibre d'une organisation sanitaire ou médico-sociale.

Les solutions d'Appel Infirmière (ou Appel Malade) sont des systèmes de sécurisation et de communication pensés pour avertir le personnel soignant en cas de besoin ou de difficulté d'un patient ou d'un résident. Aujourd'hui chaque établissement est équipé d'un tel système, avec des solutions techniques plus ou moins abouties, de générations très diverses dont certaines ne sont plus maintenues par leur constructeur ou à des coûts peu compatibles avec les moyens de notre système de santé.

Aujourd'hui plus que jamais il est vital pour toute organisation de maîtriser les risques, alors comment s'assurer que le lien essentiel entre soignants et soignés soit préservé ?

Comment fonctionne un système d'Appel Infirmière ? C'est très simple : le patient ou le résident appuie sur le bouton de son médaillon, porté au poignet ou en pendentif, ou bien déclenche un appel avec l'équipement présent dans sa chambre (bouton en tête de lit, tirette sanitaire). L'appel est immédiatement transmis au personnel soignant sur son outil de communication habituel : DECT, pager (biper), mobile GSM, mais aussi par le biais d'écrans ou d'afficheurs de couloirs ou bien encore sous forme d'alerte sonore (buzzer). Les équipes peuvent ainsi intervenir rapidement et acquitter chaque appel, chaque alerte, permettant une réelle traçabilité des actes, importante, nécessaire et rassurante.

Pour s'adapter aux environnements modernes et répondre à la grande variété de contextes d'utilisation, des solutions sans fil ont été développées par les constructeurs afin d'être installées plus rapidement, plus simplement, que ce soit en environnement occupé ou totalement vierge.Ces technologies non filaires ont également permis de créer des offres idéales pour les situations d'urgence : des valises de secours, prêtes à l'emploi, contenant tout ce qu'il faut pour rétablir un lien entre le personnel et les résidents ou patients, dans les plus brefs délais, sans aucune installation spécifique et sans lien avec la téléphonie pour une totale autonomie de fonctionnement. Seule une prise de courant suffit, le système est opérationnel en quelques minutes.

La crise sanitaire du COVID-19 a mis en évidence l'impératif de flexibilité et de réactivité de la part des établissements sanitaires et médico-sociaux ; ces deux caractéristiques sont plus que jamais des enjeux majeurs pour assurer le confort et la sécurité des patients et des résidents.

De nombreux établissements ont dû se doter en urgence d'unités dédiés COVID-19, temporaires, au sein desquelles la communication soignant/soigné devait être fonctionnelle en un temps record.

D'autres ont profité de cette période pour engager des travaux de rénovation pour adapter leur site aux contraintes actuelles et futures. Même si la préservation du lien entre le personnel et les personnes fragiles n'est pas une option certains sites ont dû faire face à des pannes ou des interruptions de services dues à l'obsolescence de composants.

C'est dans ce contexte global qu'il est apparu vital pour chaque établissement de s'appuyer sur des équipements de sécurité rapides à mettre en place, simples à prendre en main, « au cas où ».

S'appuyant sur le succès de son système d' appel infirmière Serenea ,Bluelinea a conçu une valise de secours autonome, pré-configurée et prête à l'emploi, pour équiper rapidement jusqu'à 40 résidents ou patients d'un établissement et fournir les dispositifs adaptés aux soignants (badges et pagers). La valise de secours existe également avec des manipulateurs (poires d'appel), à installer directement au lit, au brancard ou au fauteuil d'une personne à protéger.

Aucune installation au préalable, aucune formation nécessaire, aucune configuration spécifique : en moins de 5 minutes, l'Appel Infirmière est opérationnel, les résidents et le personnel sont rassurés.

Serenea, par sa rapidité d'installation et sa simplicité d'usage, offre une modularité et une évolutivité particulièrement adaptée pour les établissements sanitaires et médico-sociaux dans cette période incertaine.

