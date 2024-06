Bluenord ASA, anciennement Norwegian Energy Company ASA, est une société pétrolière et gazière basée en Norvège, spécialisée dans la production et le développement de ressources énergétiques, ainsi que dans les activités qui soutiennent la transition énergétique. La société opère en mer du Nord danoise avec une participation non exploitée de 36,8 % dans le Danish Underground Consortium (DUC), produisant du pétrole et du gaz à partir de trois centres opérationnels. La société se concentre sur le développement et la mise en œuvre de solutions qui améliorent la position à long terme du pétrole et du gaz en tant qu'élément clé du bouquet énergétique mondial, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre sur le plateau continental danois. La société possède des filiales en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.