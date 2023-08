Blueprint Medicines Corporation est une entreprise mondiale de thérapie de précision qui invente des médicaments pour les personnes atteintes de cancer et de troubles sanguins. La société délivre ses médicaments approuvés, notamment AYVAKIT/AYVAKYT (avapritinib) et GAVRETO (pralsetinib), à des patients aux États-Unis et en Europe, et elle fait progresser à l'échelle mondiale de multiples programmes pour la mastocytose systémique (SM), le cancer du poumon, le cancer du sein et d'autres cancers définis par la génomique, ainsi que l'immunothérapie contre le cancer. Son portefeuille de produits comprend également l'élénestinib (BLU-263) (KIT), AYVAKIT (avapritinib) (KIT), le programme de recherche sur le KIT de type sauvage, GAVRETO (pralsetinib) (RET), BLU-945 (EGFR), BLU-525 (EGFR), BLU-451 (insertions de l'exon 20 de l'EGFR), BLU-222 (CDK2), AYVAKIT (PDGFRA), GAVRETO (RET), BLU-222 (CDK2) et BLU-852 (MAP4K1). Elle développe l'élénestinib (BLU-263), un inhibiteur de KIT expérimental, disponible par voie orale, puissant et hautement sélectif, pour le traitement de la SM indolente et d'autres troubles des mastocytes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale