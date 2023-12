BlueRush Inc. est une entreprise canadienne de logiciels de vidéo personnalisée en tant que service (SaaS). La société développe et commercialise IndiVideo, une plateforme vidéo interactive et personnalisée qui génère un retour sur investissement tout au long du cycle de vie du client, qu'il s'agisse d'augmenter les conversions ou de rendre les déclarations et le service à la clientèle plus attrayants. IndiVideo permet aux clients de l'entreprise de capturer des connaissances et des données à partir de l'interaction vidéo de leurs clients, créant ainsi des informations nouvelles et convaincantes sur les clients, basées sur des données. Sa plateforme vidéo personnalisée IndiVideo permet aux équipes de vente, de marketing et de communication de créer, de distribuer et d'optimiser des vidéos à grande échelle. La société fournit ses services à divers secteurs, notamment la banque, les prêts hypothécaires, les investissements et la retraite, l'assurance, la santé, l'immobilier, les télécommunications, les services publics et les agences de marketing. La société opère par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, BlueRush Digital Media Corp.

Secteur Publicité et marketing