BluMetric Environmental Inc. est une entreprise canadienne de consultation environnementale et de technologies propres de l'eau. La société offre des solutions de bout en bout dans les domaines des géosciences et du génie de l'environnement, de l'hygiène industrielle, de la santé et de la sécurité au travail, du traitement de l'eau et des eaux usées, ainsi que de la gestion et des contrats environnementaux. Ses principaux services et produits comprennent l'ingénierie, la réhabilitation et la conception ; les solutions de traitement des eaux usées et de l'eau ; l'hydrogéologie et l'hydrologie ; les évaluations de diligence raisonnable en matière d'environnement ; la gestion des déchets (solides, liquides, dangereux) ; l'hygiène industrielle et la santé et la sécurité au travail, ainsi que les systèmes de gestion et la formation. Ses produits comprennent l'unité de purification d'eau par osmose inverse (ROWPU), le dessalement par osmose inverse à bord des navires (SROD), le système de purification d'eau portable (PWPS) et la station mobile de traitement des eaux usées (MWWTP). La société se concentre sur quatre marchés clés, à savoir l'exploitation minière, le commercial et l'industriel, le gouvernement et le militaire.

Secteur Services et équipements environnementaux