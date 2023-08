BM Technologies, Inc. est une société de technologie financière. La société réunit des banques et des partenaires commerciaux grâce à sa plateforme bancaire numérique. La société facilite les dépôts et les services bancaires entre un client et une banque partenaire. Sa plate-forme bancaire donne accès à des comptes chèques et des comptes d'épargne, à des prêts personnels et à des cartes de crédit. La société fournit des services bancaires numériques et des services de décaissement aux consommateurs et aux étudiants par le biais d'une plateforme bancaire de technologie financière complète, accessible aux clients par des canaux numériques. Sa plate-forme BankMobile utilise un modèle de distribution multipartenaire, appelé "Banking-as-a-Service" (BaaS), qui permet l'acquisition de clients.