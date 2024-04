BM Technologies, Inc. est une société de technologie financière. La société facilite les dépôts et les services bancaires entre un client et sa banque partenaire, Customers Bank. La société fournit des services bancaires numériques de haute technologie et des services de décaissement aux consommateurs et aux étudiants à l'échelle nationale grâce à une plate-forme bancaire fintech complète, accessible aux clients partout et à tout moment par le biais de canaux numériques. Sa plateforme bancaire permet d'accéder à des comptes chèques et d'épargne, à des prêts personnels et au bien-être financier. Son modèle commercial fintech s'appuie sur les bases de clients existantes des partenaires de Banking-as-a-Service (BaaS) et des partenaires universitaires pour acquérir un volume important de clients à faible coût dans ses activités de décaissement pour l'enseignement supérieur, de BaaS et de niche de services bancaires directs aux consommateurs (D2C).