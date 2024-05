BMMI BSC est une société basée à Bahreïn, engagée dans la vente en gros et au détail d'aliments, de boissons et d'autres produits de consommation, ainsi que dans les services de logistique et d'expédition. La société est organisée en cinq secteurs d'activité : les activités de détail proposent la vente au détail de produits alimentaires et de boissons et d'autres produits de consommation ; les activités de gros assurent la distribution de produits alimentaires et de boissons et d'autres produits de consommation ; les services contractuels et l'approvisionnement proposent la fourniture contractuelle de produits alimentaires et de boissons et d'autres produits de consommation ; l'hôtellerie exploite des hôtels et des activités hôtelières, et les investissements, le transport maritime et d'autres activités consistent en des propriétés d'investissement et d'autres investissements et des services de transport maritime.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire