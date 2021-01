BMW : BoA reste à 'sous-performance'

Bank of America (BoA) réitère son opinion 'sous-performance' sur BMW Group avec un objectif de cours inchangé à 71 euros, s'attendant à ce que 'le quatrième trimestre 2020 ait été le sommet des bénéfices (et du free cash-flow)' du constructeur automobile allemand.



'Les excellents résultats du quatrième trimestre ne modifient pas notre vision baissière à moyen terme des ventes et des bénéfices', prévient ainsi le broker, qui se dit environ 25% en dessous du consensus concernant le profit opérationnel attendu pour 2022.



