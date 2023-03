BMW : Stifel conserve son opinion sur le titre

Stifel maintient sa recommandation Conserver sur le titre BMW et garde son objectif de cours de 108E.



' La rentabilité a été légèrement inférieure aux attentes du marché ', débute l'analyste pour qui ces bénéfices contrastent ' avec ceux de Mercedes, qui ont été supérieurs de 12 % '.



Pour Stifel, la marge d'EBIT du 4ème trimestre a été de 8,5%, en dessous des estimations du consensus.



Cependant, l'analyste tempère : ' Nous comprenons que les provisions ont augmenté au 4ème trimestre, ce qui implique que la qualité des bénéfices était solide. '



Et de souligner : ' un FCF solide de 1,2 milliard d'euros (11,1 milliards d'euros en 2022, en avance sur les prévisions de >10 milliards d'euros) '.



Si BMW fournira des perspectives avec le rapport complet le 15 mars, Stifel prévoit une marge automobile de 8-10% pour 2023.



