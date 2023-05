Goldman relève l'objectif de BMW à 120 euros - 'Neutre'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a relevé son objectif de cours pour BMW de 117 à 120 euros et a maintenu sa recommandation à "neutre". Les estimations du consensus pour le constructeur automobile cette année lui semblent trop basses, de sorte que des révisions positives en cours d'année sont probables, écrit l'analyste George Galliers dans une étude publiée mardi. Compte tenu du cycle de vie des produits, les inquiétudes concernant la rentabilité pourraient être exagérées./tih/ck

Publication de l'étude originale : 23.05.2023 / 04:52 / BST

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

