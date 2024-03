FLENSBURG (dpa-AFX) - Le nombre de voitures électriques en Allemagne a augmenté de près de 396 000 l'année dernière. Au 1er janvier, près de 1,41 million de véhicules électriques fonctionnant uniquement sur batterie (BEV) étaient immatriculés, selon l'Office fédéral allemand de la circulation automobile. Cela représente environ une voiture sur 35 sur les routes allemandes. Si l'on compte les quelque 2 000 voitures à pile à combustible et les 922 000 hybrides rechargeables immatriculées, on en comptait 2,33 millions, soit environ une voiture sur 21.

L'augmentation du nombre de voitures purement électriques a donc été légèrement plus forte qu'en 2022, où 395 000 voitures avaient été ajoutées. Elle est en outre nettement inférieure aux nouvelles immatriculations de BEV de l'année dernière, qui s'élèvent à 524 000. Une partie non négligeable des véhicules immatriculés en Allemagne a donc manifestement été détruite dans des accidents, immobilisée ou vendue à l'étranger.

Cette année, il semble que le parc de voitures électriques ait pu croître plus lentement - notamment parce que la prime d'achat de l'État a été supprimée. Les nouvelles immatriculations de BEV en janvier et février, soit près de 50 000 au total, étaient nettement inférieures aux valeurs moyennes de l'année précédente. Il est vrai que les ventes n'ont démarré que lentement au début de l'année 2023 après la réduction de la prime.

Le groupe le plus important parmi les voitures électriques en Allemagne est celui des SUV qui, avec 487 000, représentent plus d'un tiers des BEV immatriculés. Les minis et les petites voitures ne suivent que plus loin, avec respectivement 238 000 et 235 000 véhicules.

Parmi les marques, c 'est toujours Volkswagen qui mène la danse : environ 237 000 véhicules électriques de la marque de Wolfsburg sont immatriculés en Allemagne. Suivent Tesla avec 164 000 et Renault avec 120 000, Hyundai avec 92 000 et BMW avec 85 000 à la cinquième place.

Si l'on regarde les Länder, la part des voitures électriques dans le parc automobile varie nettement. Alors qu'elles représentent 3,7 % du parc à Hambourg, 3,4 % en Hesse et 3,3 % dans le Bade-Wurtemberg, elles ne sont que 1,3 % en Saxe-Anhalt, 1,4 % dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale et 1,5 % en Saxe./ruc/DP/he