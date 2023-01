ADAC : peu de possibilités de chargement dans les parkings souterrains privés

MUNICH/Cologne (dpa-AFX) - Il y a encore beaucoup trop peu de possibilités de recharge pour les voitures électriques dans les parkings souterrains privés. C'est ce que révèle une enquête de l'ADAC publiée jeudi auprès des gestionnaires immobiliers de onze grandes villes allemandes. Il n'existe une possibilité raisonnable que dans un cas sur 13.

Certes, 18% des immeubles collectifs de plus de dix places de stationnement disposent désormais d'un raccordement électrique. Mais seuls sept pour cent d'entre eux proposent des bornes de recharge ou des boîtes murales à leurs résidents. Onze pour cent ne proposent qu'une prise de courant qui, selon l'ADAC, n'est pas adaptée à la recharge des voitures électriques.

Selon l'enquête, quatre bornes sur dix sont alimentées par de l'électricité verte. Par rapport à la première enquête de l'ADAC sur le sujet en 2019, les possibilités de chargement ont légèrement augmenté. À l'époque, seuls deux pour cent des propriétés disposaient d'une borne de recharge ou d'une wallbox et deux pour cent d'une prise de courant.

"Les voitures électriques sont censées réduire les émissions de CO2 dans le transport et soulager les villes en particulier des gaz d'échappement. Or, la plupart des gens y vivent dans des immeubles collectifs. Les possibilités de recharge y sont encore totalement insuffisantes", a critiqué le professeur Roman Suthold de l'ADAC en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où des gestionnaires immobiliers ont été interrogés à Düsseldorf et Cologne.

"Même si les stations de recharge publiques se multiplient à juste titre, la recharge à domicile et pendant la nuit est la plus pratique et la plus efficace pour les utilisateurs. Mais s'il n'y a pas de possibilité de le faire, cela décourage également les acheteurs potentiels de voitures électriques. Sans l'électrification du parc automobile, les objectifs de protection du climat ne pourront pas être atteints", explique Suthold.

Près d'un tiers des gestionnaires immobiliers interrogés (30 %) qui ne gèrent pas encore d'immeuble avec possibilité de recharge, prévoient tout de même une extension correspondante. Pour les deux tiers des immeubles collectifs qui disposent déjà de possibilités de chargement, les entreprises prévoient une extension supplémentaire dans les deux prochaines années.

Depuis la modification de la loi sur la copropriété (WEG) au 1er décembre 2020, les locataires et les propriétaires d'immeubles collectifs ont en principe plus de facilité à faire valoir leur droit à une possibilité de recharge sur leur emplacement de stationnement. Depuis 2018, l'ADAC en Rhénanie-du-Nord-Westphalie propose, en collaboration avec l'association professionnelle des métiers de l'électricité et des technologies de l'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un premier conseil gratuit pour la recharge privée des véhicules électriques./fc/DP/zb