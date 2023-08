BERLIN (dpa-AFX) - Une nouvelle proposition de réforme de l'imposition controversée des voitures de fonction a vu le jour. Du point de vue du groupe de réflexion Agora Verkehrswende, l'imposition forfaitaire pour les voitures de fonction à combustion devrait être augmentée de 1 pour cent du prix de liste à 1,5 pour cent. En revanche, pour les voitures entièrement électriques, les avantages fiscaux liés à l'imposition des voitures de fonction pourraient être maintenus dans un premier temps, a déclaré Wiebke Zimmer, directrice adjointe d'Agora Verkehrswende à l'agence de presse allemande. "Cela constituerait une forte incitation à augmenter la part des voitures électriques dans les nouvelles voitures de fonction".

Une telle correction serait particulièrement utile à l'heure actuelle, car de nouveaux modèles électriques seront lancés sur le marché dans les mois à venir, ce qui les rendra attractifs en tant que voitures de fonction. Zimmer a également rappelé qu'à partir du 1er septembre, seuls les particuliers pourront demander la prime d'achat de l'État.

Le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) avait clairement indiqué qu'il comptait également sur un "effet voiture de fonction" pour obtenir davantage de voitures électriques d'occasion à des prix d'achat plus avantageux. Wissing avait récemment déclaré à l'agence de presse allemande que les réglementations sur les voitures de fonction avaient toujours été une chance de mettre rapidement des véhicules modernes sur le marché.

Wissing faisait allusion aux demandes de suppression des avantages fiscaux pour les voitures de fonction. Les associations de protection de l'environnement parlent de "privilège des voitures de fonction". Il s'agit de voitures de société qui peuvent également être utilisées à titre privé. L'avantage en nature imposable est nettement plus avantageux que le coût d'une voiture achetée à titre privé, selon la critique. En outre, la part des véhicules haut de gamme et des SUV, très chers et fortement motorisés, avec des émissions de CO2 plus élevées, est bien plus importante dans le cas des voitures de fonction que dans celui des voitures privées, selon le VCD, le club de transport écologique.

Zimmer a déclaré que dans le débat, on argumentait souvent comme si la critique du "privilège des voitures de fonction" visait à supprimer les voitures de fonction ou à documenter individuellement chaque utilisation privée de la voiture de fonction au lieu d'une imposition forfaitaire. L'alternative n'est pas de tenir un carnet de route ou de ne pas avoir de voiture de service du tout, mais d'augmenter l'imposition forfaitaire des voitures de service à moteur thermique.

Le marché des voitures électriques est loin d'avoir la dynamique nécessaire pour que 15 millions de voitures entièrement électriques soient mises sur les routes allemandes d'ici 2030, a déclaré Zimmer. Les subventions pour les véhicules à combustion doivent être supprimées afin de rendre l'achat de voitures électriques plus attractif. "Le marché des voitures de fonction et des véhicules professionnels est important à cet égard, car ils représentent la majeure partie des nouvelles immatriculations et arrivent sur le marché de l'occasion après une durée d'utilisation relativement courte."/hoe/DP/stw