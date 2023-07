Francfort (awp/afp) - Sept constructeurs automobiles ont annoncé mercredi la création d'une co-entreprise pour développer un réseau d'au moins 30.000 bornes de charge pour les véhicules électriques en Amérique du nord, afin de développer ce type de véhicule sur le continent.

Les Allemands BMW et Mercedes-Benz, le Français Stellantis, l'Américain General Motors, le Japonais Honda ainsi que les Sud-coréens Hyundai et Kia espèrent ainsi déployer un réseau "inédit" avec des premières stations à l'été 2024 aux Etats-Unis, puis plus tard au Canada.

"L'Amérique du Nord est l'un des marchés automobiles les plus importants au monde", a déclaré Oliver Zipse, le patron de BMW, dans un communiqué commun mercredi.

Ces groupes sont en concurrence avec l'américain Tesla, le numéro 1 mondial parmi les constructeurs de voitures électriques.

D'après son site internet, l'entreprise d'Elon Musk déploie actuellement un réseau de 45.000 bornes de recharge publiques dans le monde, munies de leur propre système, connu sous le nom de NACS, pour North American Charging Standard.

De son côté, la nouvelle co-entreprise internationale affirme rendre ses stations de chargement accessibles à tous les conducteurs, en proposant des connecteurs NACS, mais aussi le modèle plus répandu CCS (Combined Charging System).

"Un réseau de recharge solide doit être disponible pour tous - dans les mêmes conditions - et être construit avec un esprit gagnant-gagnant", a commenté Carlos Tavares, PDG de Stellantis.

La construction du réseau mobilisera des fonds privés et publics dans le but de devenir le "premier réseau de bornes de recharge à haute puissance en Amérique du Nord", dit le communiqué, sans mentionner le montant des investissements.

Les bornes de recharge seront construites à la fois dans des métropoles et sur des aires d'autoroute.

Les constructeurs espèrent ainsi booster leurs ventes de véhicules sur le continent.

Sur le même modèle, la co-entreprise Ionity, créée en 2017 à Munich avait elle aussi rassemblé cinq constructeurs internationaux pour exploiter un réseau européen de charges. Sur son site, Ionity déclare proposer aujourd'hui 2.612 bornes sur le vieux-continent.

Les constructeurs devraient bénéficier des subventions permises par la politique américaine de l'IRA, votée l'été dernier à Washington. Celle-ci attire les investissements dans le secteur des véhicules électriques en Amérique du nord, inquiétant l'Europe.

En janvier dernier, Mercedes avait déjà annoncé vouloir conquérir le marché nord-américain avec l'implantation d'un réseau de 2.500 bornes de charge avant 2027.

afp/rp