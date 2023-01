Allianz pro Schiene à propos de la réunion au sommet sur l'automobile : une tromperie sur l'étiquette

L'association Allianz pro Schiene estime que le "sommet de la mobilité" prévu la semaine prochaine par le chancelier Olaf Scholz (SPD) ne mérite pas son nom. "Un gouvernement fédéral qui invite à un "sommet de la mobilité" et qui ne parle que de voitures électriques, c'est une tromperie sur l'étiquette", a déclaré jeudi Dirk Flege, directeur de l'association. La mobilité ne se résume pas à l'automobile. "Sans une augmentation du trafic ferroviaire, des bus et des vélos, il n'y aura pas de changement de mode de transport et pas de mobilité pour tous".

La réunion de haut niveau prévue avait été précédemment rapportée par le "Spiegel" et le "Handelsblatt". Les thèmes abordés seraient la protection du climat et l'électrification, la conduite autonome et la résistance des chaînes d'approvisionnement.

Selon les médias, les dirigeants de VW et BMW - Oliver Blume et Oliver Zipse - devraient également participer à la réunion. Des représentants des fournisseurs et le président du syndicat IG Metall, Jörg Hofmann, seront également présents. Plusieurs ministres fédéraux devraient également y assister. Les discussions ne sont pas intitulées "sommet automobile", comme l'ancienne chancelière Angela Merkel (CDU) en organisait régulièrement. Il s'agit officiellement d'une "première réunion de haut niveau de la plateforme stratégique de l'industrie automobile et de la mobilité"./maa/DP/ngu