STUTTGART (dpa-AFX) - Les principaux constructeurs automobiles mondiaux ont récemment enregistré une forte hausse de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices. Au troisième trimestre de l'année, le chiffre d'affaires des 16 plus grands groupes automobiles a augmenté de 11 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 504 milliards d'euros, les bénéfices avant intérêts et impôts (Ebit) ont augmenté de 35 pour cent pour atteindre 39 milliards d'euros, comme le montre une analyse du cabinet d'audit et de conseil Ernst & Young (EY). Selon EY, les effets de change au Japon, où la faiblesse du yen a permis aux constructeurs automobiles japonais d'augmenter leurs bénéfices de 103 pour cent, ont été une raison importante.

Mercedes-Benz en tête pour la rentabilité

La rentabilité - mesurée par la marge Ebit, qui rapporte le résultat opérationnel au chiffre d'affaires - a légèrement augmenté, passant de 7,2 à 8,6 pour cent. Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz est le plus rentable avec une marge de 13 %. Il est suivi par Toyota avec 12,6 % et BMW (11,3 %). Volkswagen arrive en queue de peloton avec 6,2 %.

Pourtant, l'industrie automobile mondiale ne tourne plus rond depuis longtemps, a déclaré Constantin Gall, expert automobile et responsable de la division Mobilité Europe de l'Ouest chez EY : "L'année à venir sera nettement plus difficile". La demande de voitures neuves s'affaiblit, la montée en puissance de l'électromobilité s'arrête, la pression sur les prix augmente. Les problèmes liés au lancement de nouveaux modèles pèsent sur la rentabilité, car le chiffre d'affaires fait défaut et les coûts de développement sont plus élevés que prévu.

"Entre-temps, le crayon rouge règne à nouveau".

Selon l'expert, de plus en plus de constructeurs réagissent en proposant des rabais, des offres de financement avantageuses et des modèles spéciaux. Mais cela pèse souvent sur la marge. Selon Gall, de nombreux groupes veulent donc réduire leurs coûts. "Entre-temps, le crayon rouge règne à nouveau en maître, car de nombreux groupes automobiles souffrent d'une bureaucratie interne débordante et de processus trop complexes - ce qui engloutit des sommes importantes et nuit à la compétitivité", a déclaré Gall.

Le passage à l'électromobilité sera un test décisif pour le secteur. "Actuellement, on craint de plus en plus que les clients ne suivent pas la transformation ambitieuse de la mobilité vers l'électromobilité", a déclaré l'expert d'EY. Le marché est certes inondé de nouvelles voitures électriques, mais les clients se montrent plus réticents que prévu./rwi/DP/zb