STUTTGART (dpa-AFX) - Plus de la moitié des voitures purement électriques et hybrides rechargeables du monde circulent sur les routes chinoises. Selon une analyse de l'institut de recherche ZSW de Stuttgart, dont l'agence de presse allemande a eu connaissance en avant-première, le parc automobile chinois a atteint 14,6 millions de véhicules à la fin de l'année. Cela représente 53 pour cent des 27,7 millions de véhicules électriques dans le monde selon ZSW. Suivent les Etats-Unis avec 3,4 millions de voitures électriques, l'Allemagne avec 1,9 million, la France avec 1,1 million et le Royaume-Uni avec un million.

Et l'avance de la Chine, le plus grand et le plus important marché pour les véhicules électriques, s'accroît : selon le ZSW, 6,5 millions de voitures purement électriques et hybrides plug-in y ont été immatriculées l'année dernière, soit près de 61% des nouvelles immatriculations mondiales dans cette catégorie de véhicules. Ici aussi, la deuxième place revient aux États-Unis - avec près d'un million - devant l'Allemagne avec 833 000.

"Ces chiffres montrent clairement que la tendance mondiale à la mobilité durable reste ininterrompue en 2022, malgré les nombreuses crises", explique Andreas Püttner du ZSW. "Mais si l'Allemagne veut atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, à savoir 15 millions de véhicules électriques d'ici fin 2030, elle devra immatriculer chaque année au moins deux fois plus de véhicules neufs qu'en 2022". Püttner explique la croissance rapide de la Chine dans le domaine de l'électromobilité par les mesures d'exigence du gouvernement et les prix relativement bas pratiqués dans ce pays.

Pour les différents constructeurs, le ZSW ne compte pas les stocks mais les nouvelles immatriculations cumulées des groupes respectifs. Celles-ci sont en général un peu plus élevées que les stocks, car des véhicules sont également détruits dans des accidents, tombent en panne ou disparaissent du parc pour d'autres raisons. Avec 3,6 millions de voitures, Tesla est - pour l'instant - en tête. L'avance de l'entreprise américaine s'est réduite d'un bon demi-million de voitures, car le numéro deux, le chinois BYD, a fortement rattrapé son retard et se situe désormais à 3,3 millions. SAIC, également chinois, avec désormais 2,4 millions de véhicules, supplante le groupe VW à la troisième place. Le constructeur de Wolfsburg passe à la quatrième place avec 2,3 millions, suivi par BMW avec 1,3 million.

En ce qui concerne les nouvelles immatriculations, BYD était déjà en tête l'année dernière et atteint 1,8 million. Elle est suivie par Tesla, avec 1,3 million, et SAIC, avec près de 1,2 million, détrône VW à la troisième place. Selon le ZSW, la société de Wolfsburg se trouve à la quatrième place avec 831 000. BMW arrive à la sixième place avec 433 000 et Mercedes à la huitième avec 319 000.

"Si l'Allemagne ne veut pas se laisser distancer, les constructeurs automobiles allemands ne doivent pas se contenter d'évoluer dans le segment premium, d'autant plus que les entreprises chinoises se lancent successivement sur le marché extra-chinois", a souligné Püttner. En effet, les constructeurs chinois couvrent toute la gamme des voitures particulières : de la plus petite voiture aux grands véhicules haut de gamme. Cela suffit pour une part de marché d'environ 50 pour cent.

Selon l'analyse, les modèles de voitures électriques les plus vendus dans le monde restent toutefois ceux de Tesla : Le Model 3 se vend à 1,8 million d'exemplaires, le Model Y à 1,2 million. Les constructeurs allemands ne figurent pas parmi les dix premiers dans cette catégorie /ruc/DP/zb.