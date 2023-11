ROUNDUP : Volkswagen impose un gel des embauches

WOLFSBURG - Volkswagen impose un gel provisoire des embauches sur ses principaux sites dans le cadre de sa lutte pour réaliser des milliards d'euros d'économies. "En raison des programmes d'efficacité en cours chez Volkswagen AG, les embauches externes seront temporairement limitées et aucun poste externe ne sera mis au concours", a déclaré vendredi un porte-parole interrogé à Wolfsburg. Les six sites de Basse-Saxe et de Hesse seraient concernés : Wolfsburg, Hanovre, Braunschweig, Salzgitter, Emden et Kassel. Business Insider" avait rapporté précédemment.

ROUNDUP : BMW s'en sort mieux que prévu

MUNICH - Le constructeur automobile BMW maintient le cap malgré la situation plus difficile qui s'annonce dans le secteur. Alors que ses rivaux comme Volkswagen et Mercedes-Benz ont dû revoir à la baisse leurs prévisions de bénéfices après le troisième trimestre, BMW s'en sort jusqu'à présent mieux que ne le pensaient les experts. Le management autour du patron Oliver Zipse a confirmé vendredi les objectifs annuels, même si les effets de change et les coûts plus élevés des intrants ont freiné. L'action, qui s'est de toute façon relativement bien comportée cette année, a augmenté après l'ouverture du marché.

ROUNDUP 2 : Vonovia vend des appartements et une part de son portefeuille - perte de plusieurs milliards de dollars

BOCHUM - Vonovia, le plus grand groupe immobilier résidentiel d'Allemagne, avance dans son projet de vente d'appartements. Au total, Vonovia a réalisé cette année des recettes d'environ 3,7 milliards d'euros grâce à des ventes de logements et à la cession de parts minoritaires dans des portefeuilles immobiliers, dont 1,7 milliard d'euros depuis août, a annoncé vendredi le groupe Dax à Bochum. C'est plus que ce qui était visé auparavant. L'action a progressé de plus de trois pour cent dans les premiers échanges. Les gains hebdomadaires de l'action, fortement ébranlée à long terme, s'élèvent ainsi à plus de 13 pour cent.

ROUNDUP : Bafin : la Commerzbank doit envoyer 'rapidement' des attestations fiscales

FRANCFORT/BONN - L'autorité de surveillance financière Bafin augmente la pression sur l'établissement financier en raison de l'envoi parfois tardif d'attestations fiscales à des clients de la Commerzbank. L'autorité a ordonné que le groupe du Dax "envoie rapidement" les attestations fiscales pour l'année 2022, a fait savoir vendredi l'Autorité fédérale de surveillance des services financiers (Bafin) : "Commerzbank doit les envoyer dans un délai de 20 jours ouvrables bancaires". En outre, la banque doit "prendre des mesures organisationnelles et des dispositions appropriées pour délivrer à l'avenir les attestations fiscales annuelles en temps voulu".

ROUNDUP : Arrêt de la construction de l'Elbtower - Tschentscher : pas d'aide de l'Etat

HAMBOURG - Après l'interruption des travaux de construction de la tour Elbtower, dont le coût s'élève à plusieurs milliards d'euros, la pression politique sur le promoteur Signa s'accroît. "Contrairement à l'Elbphilharmonie, il s'agit pour l'Elbtower d'un projet aux risques des investisseurs privés, qui subiraient un grand préjudice économique si le projet était interrompu à ce stade", a déclaré le maire Peter Tschentscher (SPD) au magazine d'information "Der Spiegel".

ROUNDUP 2 : Apple fait des prévisions prudentes pour le trimestre de Noël

CUPERTINO - Apple ne s'attend pas à de grands bonds pour les ventes de Noël à venir. Le groupe iPhone a prévu pour le trimestre fiscal en cours un chiffre d'affaires au niveau de l'année précédente - et a ainsi déçu les attentes de croissance de certains investisseurs. Dans le même temps, le groupe s'attend à une nouvelle croissance de l'iPhone, son produit phare. L'action, qui s'était quelque peu redressée ces derniers temps, était sous pression vendredi.

Moins de filiales de la Postbank - Les réductions d'effectifs sont inévitables

FRANCFORT - Selon Claudio de Sanctis, directeur de la clientèle privée de la Deutsche Bank, les coupes dans le réseau de filiales de la Postbank entraîneront des suppressions de postes. Le nombre de postes concernés par la réduction des quelque 550 succursales actuelles de la Postbank à environ 300 d'ici la mi-2026 fait l'objet de discussions avec les représentants des salariés. "Mais le fait est qu'il n'y a pas d'autre solution, même si notre objectif est de réaffecter les collaborateurs à d'autres fonctions dans la mesure du possible", a déclaré de Sanctis, également responsable de la Postbank, au "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.)".

ROUNDUP : Krones résiste avec succès à la pénurie persistante de composants

NEUTRAUBLING - Les affaires du fabricant d'installations de remplissage et d'emballage Krones ont continué de tourner rond au troisième trimestre. Les conditions restent certes difficiles en raison d'une pénurie de composants électroniques, a indiqué vendredi le groupe dans un communiqué. Cependant, malgré des perspectives économiques globales assombries, les clients internationaux de l'industrie des boissons et des denrées alimentaires restent prêts à investir. Parallèlement, Krones a pu augmenter sa rentabilité grâce à des hausses de prix. La direction confirme désormais ses objectifs annuels.

Plus d'immatriculations de voitures neuves - Un expert prévoit une année 2024 difficile

BERLIN - Au cours des dix premiers mois de l'année en cours, les nouvelles immatriculations de voitures en Allemagne ont augmenté de 13,5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Comme l'a annoncé vendredi l'Office fédéral de l'automobile (KBA), 2,36 millions de voitures neuves ont été mises sur les routes depuis le début de l'année. Le niveau d'avant Corona est toutefois loin d'être atteint, et la situation économique globale tendue menace de rendre les affaires automobiles plus difficiles dans les mois à venir. En 2019, année pré-pandémique, un peu plus de trois millions de voitures ont été immatriculées en Allemagne de janvier à octobre inclus.

ROUNDUP : Axa affiche une légère croissance grâce à de bonnes affaires

PARIS - L'assureur Axa a enregistré une légère croissance sur les neuf premiers mois de l'année grâce à une demande soutenue en assurance dommages et accidents. C'est ce qu'a annoncé le concurrent français d'Allianz jeudi à Paris après la clôture de la bourse. Bien que la direction du groupe s'attende à des vents contraires sur plusieurs fronts au quatrième trimestre, elle estime être en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels. L'action a tout de même reculé de près de 3 pour cent vendredi matin et était ainsi la lanterne rouge de l'indice phare de la zone euro, l'EuroStoxx 50.

Le Borussia Dortmund gagne plus au premier trimestre - résultat des transferts en hausse

DORTMUND - Le Borussia Dortmund, club de Bundesliga, a débuté l'année avec un bénéfice en hausse grâce à des résultats plus élevés sur les transferts. Au cours des trois mois jusqu'à fin septembre, le résultat du groupe est passé de 38,5 millions d'euros l'année précédente à 52,4 millions d'euros, a annoncé vendredi à Dortmund le club de football coté au SDax, à la surprise générale. Le résultat des opérations de transfert a augmenté d'environ un tiers pour atteindre 82,3 millions d'euros.

Enquête : de nombreux constructeurs de machines reconsidèrent leur stratégie en Chine

FRANCFORT - Selon un sondage, de nombreux constructeurs de machines allemands repensent actuellement leur stratégie en Chine. Lors d'une enquête menée par l'association professionnelle VDMA, près de la moitié (45 %) des 304 entreprises membres participantes l'ont indiqué. Les raisons principales sont une situation commerciale plus difficile sur place, l'aggravation des tensions géopolitiques ainsi que la pression exercée sur les entreprises chinoises pour qu'elles privilégient les fournisseurs et les produits locaux, a fait savoir vendredi à Francfort l'association allemande des constructeurs de machines et d'installations (VDMA).

ROUNDUP : L'armateur Moller-Maersk supprime des milliers d'emplois

COPENHAGUE - L'armateur danois Moller-Maersk resserre ses coûts en raison de l'environnement difficile du secteur et supprime un poste sur onze. L'objectif est de réduire le nombre d'employés de 110 000 en janvier 2023 à moins de 100 000, a annoncé l'entreprise vendredi à Copenhague dans le cadre de la présentation de ses résultats trimestriels. Une partie des suppressions d'emplois a déjà été réalisée. Le programme de rachat d'actions prévu pour 2024 sera également revu. L'action a été cotée dernièrement avec une décote d'environ 11 pour cent.

^

Autres nouvelles

-Le centre des consommateurs met en demeure le fournisseur d'énergie EWE

-La grande banque italienne Intesa Sanpaolo revoit son objectif de bénéfice à la hausse

-Volkswagen suspend les embauches

-Le fondateur de Signa, Benko, prêt à se retirer de la holding selon ses copropriétaires

-Bafin : Commerzbank doit envoyer 'rapidement' des attestations fiscales

-Commerz Invest, partenaire de la Elbtower, s'attend à ce que la construction se poursuive bientôt

-Aéroport de Hambourg : le nombre de passagers le plus élevé depuis le début de la pandémie

-La compagnie maritime Moller-Maersk supprime 9% de ses emplois

-Bezos, le fondateur d'Amazon, s'installe à Miami

-BMW fait mieux que prévu - Les opérations de couverture de taux pèsent°.

Avis aux clients :

ROUNDUP : Vous lisez un résumé dans l'aperçu de l'entreprise. Il y a plusieurs messages sur ce sujet sur le service d'information dpa-AFX.

/nas