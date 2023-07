ROUNDUP : Le directeur financier de Kion part après seulement six mois - l'action chute

FRANCFORT - Un nouveau changement intervient au sein du directoire de Kion. Le directeur financier Marcus Wassenberg quitte l'entreprise avec effet immédiat, a annoncé le fabricant de chariots élévateurs jeudi soir à Francfort après la clôture du marché. Il n'avait pris ses fonctions qu'au début de l'année. Vendredi matin, les investisseurs ont réagi à la nouvelle de manière peu enthousiaste.

IPO/Nucera : bon début de bourse dans un contexte difficile

FRANCFORT - Le nouveau venu sur le marché boursier, Nucera, a réussi vendredi ses premiers pas sur le parquet dans un contexte difficile. Les actions de la filiale de Thyssenkrupp spécialisée dans l'hydrogène se négociaient en matinée à 21,78 euros, soit une hausse de 9% par rapport au prix d'émission de 20 euros par action.

ROUNDUP/ Fin du boom des puces électroniques : les ventes de Samsung baissent comme jamais depuis longtemps

SEOUL - Le groupe d'électronique Samsung a subi au deuxième trimestre sa plus forte baisse de chiffre d'affaires depuis au moins 2009. Les recettes ont chuté de plus d'un cinquième par rapport à l'année précédente, à environ 60 billions de wons (environ 42 milliards d'euros), a annoncé le groupe vendredi à Séoul sur la base de premières données de référence. Le résultat d'exploitation s'est effondré de plus de 95 pour cent pour atteindre 600 milliards de wons. L'entreprise n'a pas donné les raisons de cette évolution. Mais selon les experts, elle est surtout due à la fin du boom sur le marché des puces mémoire et à la baisse des prix qui en a résulté. L'action Samsung a baissé.

La Chine inflige une amende de plusieurs milliards à la participation d'Alibaba dans Ant Group

CHONGQING/HONGKONG - Le conflit entre les autorités chinoises et l'entreprise technologique chinoise Ant Group, qui détient une participation dans Alibaba, semble toucher à sa fin. La Chine a infligé à l'entreprise une amende de 7,12 milliards de yuans (900 millions d'euros), a annoncé vendredi la banque centrale chinoise à Chongqing. Cette sanction permettrait à Ant de mettre fin à des années de problèmes réglementaires et lui ouvrirait à nouveau des perspectives de croissance et de sortie de crise, comme prévu auparavant. Celle-ci avait été stoppée en 2020 par les autorités de surveillance. Les investisseurs ont réagi avec soulagement et le cours a augmenté.

ROUNDUP 2 : Conti veut fermer l'usine de Gifhorn d'ici fin 2027 - Critiques

GIFHORN/HANNOVRE - L'équipementier automobile Continental veut fermer son usine déficitaire de Gifhorn d'ici fin 2027. L'entreprise a annoncé vendredi qu'elle commencerait à délocaliser progressivement la production dès l'année prochaine. Dans un premier temps, 450 des quelque 900 employés du site seront concernés.

BMW enregistre une nette hausse de ses ventes - les voitures électriques ont le vent en poupe

MUNICH - Le constructeur automobile BMW a pu vendre nettement plus de voitures au deuxième trimestre. Par rapport à la même période de l'année précédente, encore fortement affectée par le manque de pièces, le constructeur munichois a livré 626 726 voitures à ses clients, soit 11,3 pour cent de plus, a annoncé vendredi le groupe de la Dax. La marque BMW a enregistré une hausse de 11,5 pour cent à 553 369 véhicules. Sur l'ensemble de l'année, les Bavarois ont ainsi vendu 5,4 pour cent de plus de voitures de la marque mère à fort rendement qu'un an auparavant. Au deuxième trimestre, l'entreprise a plus que doublé ses livraisons de voitures purement électriques pour atteindre 88 289 voitures.

La Deutsche Borse prolonge la période d'offre pour le rachat de Simcorp

FRANCFORT - La Deutsche Borse prolonge le délai d'offre pour le rachat du fournisseur de logiciels danois Simcorp. La nouvelle date limite est le 3 août, a annoncé le groupe allemand vendredi à Francfort. Initialement, l'offre devait se terminer le 13 juillet. Selon les indications, le groupe de la Dax a besoin de temps supplémentaire pour obtenir les autorisations nécessaires encore en suspens des autorités de surveillance et pour remplir les conditions réglementaires de l'offre. On suppose que le nouveau délai ne suffira pas non plus. Au lieu de cela, il devrait être prolongé une nouvelle fois, ce qui n'est actuellement pas possible aussi longtemps à l'avance en raison des exigences réglementaires. La Deutsche Borse part du principe que les autorisations seront disponibles à la fin du troisième trimestre.

Airbus augmente à nouveau ses livraisons en juin

TOULOUSE - Les chiffres de livraison d'Airbus, le plus grand constructeur aéronautique au monde, continuent d'évoluer positivement. En juin, 72 appareils ont été livrés, a annoncé vendredi le groupe Dax à Toulouse. C'est le chiffre le plus élevé de l'année pour un mois. Au cours des six premiers mois, Airbus a ainsi livré 316 appareils. Pour atteindre l'objectif de 720 avions en 2023, les livraisons du second semestre doivent donc se maintenir à peu près au niveau de juin.

Cercles : Task-Force et comité spécial chez Siemens Energy

MUNICH - Une task force de la direction et un comité spécial du conseil de surveillance doivent aider Siemens Energy à maîtriser les problèmes persistants de son activité éolienne. Le comité spécial s'est réuni pour la première fois jeudi soir, a-t-on appris de source proche du conseil de surveillance. Il aurait pour mission de superviser la résolution des problèmes de qualité des éoliennes qui ont contraint Siemens Energy à revoir ses prévisions à la baisse fin juin.

