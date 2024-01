ROUNDUP : Kontron s'attend à une nouvelle croissance - les objectifs 2023 seront probablement dépassés

LINZ - Le groupe technologique Kontron s'attend à une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour l'année en cours. L'entreprise axée sur l'Internet des objets (IoT) devrait avoir dépassé ses prévisions pour 2023 grâce à un robuste sprint final. Le président du groupe Hannes Niederhauser se voit confirmé dans sa stratégie de se concentrer entièrement sur l'IoT.

BMW : la marge bénéficiaire des voitures électriques restera inférieure à celle des voitures à combustion en 2026

MUNICH - Les acheteurs de voitures doivent payer plus pour les véhicules électriques que pour les véhicules à essence, mais chez les constructeurs automobiles comme BMW, ils font baisser la marge bénéficiaire : "Nous gagnons de l'argent. Mais actuellement, on ne peut pas encore parler d'égalité des marges", a déclaré Walter Mertl, directeur financier de BMW, devant les journalistes à Munich. Il devrait en être de même dans les années à venir.

Les milieux concernés : Le partenaire chinois de la coentreprise BMW envisage de vendre ses parts

SHENYANG/HONGKONG - Selon certaines sources, le principal propriétaire du partenaire chinois de BMW, Brilliance China Automotive, envisagerait de vendre des parts de la coentreprise avec le constructeur automobile allemand. Des discussions préliminaires ont eu lieu avec des constructeurs automobiles locaux, dont FAW, le partenaire de VW, a rapporté lundi l'agence de presse Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Les discussions se poursuivent, mais la conclusion d'un accord est incertaine, a-t-on ajouté. BMW détient les trois quarts des parts de la coentreprise de construction automobile BBA depuis sa prise de participation majoritaire il y a près de deux ans, le reste appartenant à son partenaire Brilliance.

Daimler Truck augmente légèrement ses ventes - prévisions financières 2023 confirmées

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Le constructeur de véhicules utilitaires Daimler Truck a de nouveau vendu plus de véhicules l'an dernier, malgré la situation économique difficile. Les ventes ont ainsi augmenté d'un pour cent pour atteindre 526 053 camions et bus, a annoncé lundi le groupe Dax à Leinfelden-Echterdingen près de Stuttgart. Alors que le groupe a vendu quatre pour cent de plus sur son marché le plus grand et le plus lucratif, l'Amérique du Nord, les ventes de la marque Mercedes-Benz, présente en Europe et en Amérique du Sud, ont reculé de cinq pour cent. En Asie, les Souabes ont enregistré une hausse de trois pour cent. Dans le secteur relativement petit des bus, Daimler Truck a vendu neuf pour cent de véhicules en plus.

ROUNDUP : Les pilotes de Discover, filiale de Lufthansa, votent la grève

FRANCFORT - Un vote sur une grève des pilotes est en cours chez Discover Airlines, filiale de Lufthansa. C'est ce qu'a décidé le comité directeur du syndicat Vereinigung Cockpit à la demande de la commission tarifaire du groupe Lufthansa, comme l'a confirmé lundi un porte-parole. Auparavant, les négociations avec Lufthansa pour une première convention collective au sein de la compagnie aérienne de vacances fondée il y a deux ans avaient été déclarées infructueuses. Le VC reprochait depuis longtemps à l'entreprise d'adopter une tactique dilatoire.

SoftwareOne veut rester autonome et rejette l'offre de Bain Capital

STANS - Le prestataire de services informatiques SoftwareOne veut rester une société indépendante et cotée en bourse. SoftwareOne a rejeté la dernière offre de rachat de la société de private equity Bain Capital, a annoncé l'entreprise suisse lundi à Stans. SoftwareOne a en outre confirmé ses prévisions pour l'année 2023.

GDL met fin à la grève des chemins de fer - Weselsky menace de prolonger les arrêts de travail

BERLIN - Après sa grève de trois jours sur le rail, le syndicat des conducteurs de train GDL a immédiatement menacé la Deutsche Bahn d'un nouveau mouvement social encore plus long. "Après la fin de ces mesures de grève, nous laissons un peu de temps à l'entreprise pour revenir à la raison", a déclaré le chef du GDL Claus Weselsky vendredi soir à Berlin à la fin du dernier débrayage. "S'ils ne le font pas, le prochain mouvement social suivra. Elle sera plus longue et touchera l'entreprise encore plus durement". Weselsky n'a pas indiqué de date pour le prochain débrayage.

VW supprime les augmentations de salaire pour les managers

WOLFSBURG - Les managers de Volkswagen devraient être moins payés que prévu. La prime d'inflation de 1000 euros promise aux managers de Volkswagen AG ainsi qu'une augmentation de salaire de 3,3 pour cent au 1er mai ne seront pas versées, a confirmé dimanche une porte-parole de l'entreprise. Cela devrait aider à augmenter la marge de résultat opérationnel à 6,5 pour cent en 2026. Le "Handelsblatt" avait précédemment rapporté cette information.

^

Autres nouvelles

-L'administrateur judiciaire : la poursuite de l'exploitation du navire amiral de Signa est possible

-Lufthansa veut embaucher 13 000 personnes

-Grève chez Brussels Airlines, filiale de Lufthansa, entraînant des annulations de vols

-Le chef du groupe parlementaire du PLD : moins de terres arables en jachère

-Tesla informe sur ses projets d'extension - Lancement d'une enquête auprès des habitants

-Bientôt des précisions sur le futur prix du Deutschlandticket

-Analyse du FMI : l'IA va modifier de très nombreux emplois

-Le commerce de l'ameublement faiblit - Le salon IMM doit donner des impulsions

-Radio : Le comité directeur de la CDU n'exclut pas catégoriquement une augmentation

- "Guardian" : La pénurie de médicaments s'aggrave en Grande-Bretagne

-Après la faillite de Signa : Vienne veut des sanctions plus sévères en cas de dissimulation

-L'association des locataires constate une hausse drastique des loyers - La politique est appelée à agir

-Le réseau ferroviaire doit absorber l'électricité verte en cas de pénurie - projet pilote

-Les communes demandent 'de l'argent frais' pour les hôpitaux allemands

-Les Borigènes perdent contre le groupe pétrolier Santos : Le tribunal autorise la construction d'un oléoduc

-Police : environ 8500 participants à une manifestation d'agriculteurs devant la porte de Brandebourg

-Fédération : L'activité caravaning se stabilise à un niveau élevé°.

Avis aux clients :

ROUNDUP : Vous lisez un résumé dans l'aperçu de l'entreprise. Il y a plusieurs messages sur ce sujet sur le service d'information dpa-AFX.

/mis