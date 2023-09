ROUNDUP 4 : Panne informatique chez VW - Le réseau informatique devient-il un risque ?

WOLFSBURG - Une panne informatique a presque complètement paralysé le groupe VW mercredi. Ce n'est que dans la nuit de mercredi à jeudi que le problème a pu être résolu et que la production a pu redémarrer. Des voix s'élèvent déjà dans le monde politique pour réclamer plus de sécurité dans le numérique.

BMW : Zipse reste à la tête de l'entreprise jusqu'en 2026 - Nouveau directeur commercial

MUNICH - Le constructeur automobile BMW a prolongé de manière anticipée le contrat du président du directoire Oliver Zipse jusqu'en 2026. Le conseil de surveillance a également décidé jeudi de mettre fin aux fonctions de Pieter Nota, directeur des ventes, et a nommé Jochen Goller, directeur de BMW Chine, pour lui succéder.

IPO/ROUNDUP : Schott Pharma arrive sur le parquet de la Bourse

FRANCFORT - La branche pharmaceutique du fabricant de verre spécial Schott, basé à Mayence, est désormais une entreprise cotée en bourse. Jeudi, les actions de Schott Pharma ont été négociées pour la première fois sur le marché boursier de Francfort. Le premier prix indiqué à 9h17 à Francfort était de 30,00 euros par pièce, puis le président de l'entreprise Andreas Reisse et la directrice financière Almuth Steinkühler ont sonné la cloche de la Bourse.

Le producteur de spiritueux Diageo confirme ses prévisions à moyen terme

LONDRES - Le producteur de spiritueux Diageo a confirmé ses objectifs à moyen terme jusqu'à l'exercice 2025. La présidente du conseil d'administration Debra Crew a déclaré jeudi, avant l'ouverture de l'assemblée générale, que l'entreprise souhaitait continuer à réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5 à 7 pour cent par an en moyenne au cours des exercices 2023 à 2025 (fin juin). Ce chiffre ne tient pas compte des effets de change et de portefeuille. Le résultat opérationnel organique devrait augmenter de six à neuf pour cent sur cette période.

ROUNDUP/Meta AI : le groupe Facebook trouve une réponse au ChatGPT

MENLO PARK - Le groupe Facebook Meta introduit dans ses applications des chatbots et autres fonctions d'intelligence artificielle. Le logiciel sera d'abord disponible aux États-Unis. Meta rejoint ainsi d'autres poids lourds de la tech qui, après le succès du chatbot ChatGPT, s'équipent en offres d'IA.

Ams Osram veut lever 2,25 milliards d'euros d'argent frais

PREMSTÄTTEN - Le fabricant autrichien de capteurs AMS Osram veut se procurer 2,25 milliards d'euros d'argent frais par une combinaison d'augmentation de capital, de nouvelles obligations et d'autres instruments de financement. L'objectif est de renforcer le bilan et d'accélérer la croissance.

Ryanair annule des vols pour l'horaire d'hiver - il manque de nouveaux avions

DUBLIN - La compagnie aérienne Ryanair a l'intention d'annuler un certain nombre de vols dans le cadre de l'horaire d'hiver. La raison en est un retard dans la livraison de nouveaux Boeing, a annoncé la compagnie jeudi. "Les annulations de vols entreront en vigueur fin octobre et seront communiquées par e-mail à tous les passagers concernés dans les prochains jours", a écrit le directeur général de Ryanair Michael O'Leary. Les clients se verront proposer un changement de réservation ou un remboursement, selon leur souhait.

