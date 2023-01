Association chinoise de l'automobile (CAAM) : nette baisse des ventes en décembre

PEKIN (dpa-AFX) - Les ventes en gros de véhicules sur le plus grand marché automobile du monde, la Chine, ont encore baissé en décembre. Les constructeurs ont livré 2,56 millions d'unités aux concessionnaires, soit 8,4 % de moins qu'au même mois de l'année précédente, a annoncé jeudi à Pékin l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). Sur l'année, les ventes ont toutefois augmenté d'environ 2,1 pour cent, selon la CAAM. La Chine est le plus grand marché automobile du monde et, en tant que tel, le plus important marché individuel pour les constructeurs allemands Volkswagen (y compris Audi et Porsche < DE000PAG9113 >), BMW et Mercedes-Benz.

Les véhicules à propulsion alternative, comme les véhicules électriques, y jouent un rôle particulier. Alors que les ventes en gros ont augmenté de près de 52% en décembre pour atteindre 814 000 unités, ce chiffre a presque doublé sur l'année. Contrairement à l'association professionnelle PCA, l'association des constructeurs CAAM inclut les véhicules utilitaires dans ses données et mesure les ventes des constructeurs aux concessionnaires. Les données du PCA pour le mois de décembre avaient montré une légère augmentation de 2,4 % des ventes aux clients finaux.

Pour la nouvelle année, le CAAM prévoit, comme on le sait déjà, une légère augmentation des ventes. Ainsi, en 2023, 27,6 millions de voitures particulières devraient être livrées aux concessionnaires, soit environ 3 % de plus que l'année précédente, selon les chiffres publiés en décembre./ngu/mis/tih