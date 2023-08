MUNICH (dpa-AFX) - Ils veulent faire de Munich un "haut lieu de la protestation" : Avec plusieurs blocages, le groupe de protection du climat Dernière Génération a partiellement paralysé jeudi la circulation dans le centre de la capitale bavaroise. Selon les informations de la police, environ 25 personnes se sont collées en partie sur la route à six endroits différents, bloquant ainsi la circulation. Les activistes ont notamment manifesté sur le Stachus ainsi que sur la Maximilianstraße, au centre de la ville. La police a dévié la circulation et dispersé les blocages. Le salon dure du 5 au 10 septembre.

Les activistes ont indiqué que plus de 50 manifestants bloqueraient les rues de Munich. Par ses actions avant et pendant le salon de l'automobile et des transports IAA, le groupe veut faire de Munich "un haut lieu de la protestation pendant des semaines" et ainsi "mettre en lumière la violation de la constitution par le gouvernement fédéral". Ils ne se laissent pas non plus arrêter par la menace d'une garde à vue préventive, de procédures pénales ou d'amendes, poursuit le communiqué.

Depuis l'année dernière, les activistes de la dernière génération font la une des journaux avec des blocages de routes, d'autoroutes et d'aéroports, des actions de collage sur des tableaux dans les musées, des perturbations de représentations théâtrales et des attaques à la peinture. Selon les militants, l'Allemagne doit notamment convoquer un conseil de société pour mettre fin à l'utilisation des matières premières fossiles en Allemagne d'ici 2030. Les participants à ce conseil devraient être tirés au sort./ses/DP/jha