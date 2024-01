Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de voitures (74,2%) : 2 399 632 unités vendues en 2022, sous les marques BMW (2 100 689), MINI (292 922) et Rolls-Royce (6 021) ; - prestations de financement des ventes (23,6%) ; - vente de motocycles (2,2%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (202 895 unités vendues sous la marque BMW). A fin 2022, le groupe dispose de 31 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (10,8%), Europe (25,3%), Chine (29,4%), Asie (9%), Etats-Unis (20,1%), Amériques (3,5%) et autres (1,9%).

Secteur Fabricants de voitures et camions