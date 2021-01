BMW : à la recherche de startups pour le programme Respond

BMW annonce l'ouverture de la phase de candidature du programme Respond. En effet, la Fondation BMW Herbert Quandt et UnternehmerTUM recherchent à nouveau des fondateurs de startups durables pour participer à ce programme qui soutient le leadership responsable et contribue ainsi à faire évoluer les modèles commerciaux durables.



Le programme 2021 se concentre sur l'avenir du travail avec un accès égal à tous, l'urbanisation durable et l'économie responsable.



Outre les offres de coaching et de mentorat, les participants bénéficieront des réseaux mondiaux de la Fondation BMW et d'UnternehmerTUM. De plus, les entrepreneurs auront libre accès aux espaces de coworking du nouveau Munich Urban Colab pendant la période de cinq mois du programme.



A son terme, les startups pourront alors présenter leur travail à un groupe international d'investisseurs, de représentants de l'industrie et de journalistes.



