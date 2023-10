MUNICH (dpa-AFX) - BMW a choisi l'entreprise belge Umicore comme fournisseur pour sa production de batteries en Amérique du Nord. Umicore fournira des matériaux de batterie actifs à la cathode à AESC, le fournisseur de batteries de BMW aux Etats-Unis, à partir d'une nouvelle usine en Ontario au Canada, a annoncé le constructeur automobile lundi. Il s'agit d'une étape importante pour renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales de BMW et assurer la montée en puissance de l'e-mobilité. AESC construit actuellement une usine de fabrication de cellules de batteries dans l'État américain de Caroline du Sud, près de l'usine automobile BMW de Spartanburg.

Le directeur des achats de BMW, Joachim Post, a déclaré : "Nous poursuivons une stratégie d'approvisionnement globale et équilibrée dans les trois grandes géorégions du monde". Selon lui, BMW veut acheter des composants tels que les cellules de batterie là où les voitures sont construites et également localiser progressivement la chaîne d'approvisionnement pour les matières premières.

VW et Umicore ont annoncé samedi qu'ils allaient construire une usine de cathodes de batteries en Pologne. L'objectif est de rendre la production moins chère et les voitures électriques plus abordables./rol/DP/he