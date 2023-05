BMW : annonce des nouveautés sur ses modèles pour l'été 2023

De nouvelles variantes de modèles et des innovations dans les domaines de l'électrification et de la numérisation sont annoncées par BMW à partir de l'été 2023.



L'arrivée d'une troisième variante de la BMW i7 tout électrique élargit l'offre de la marque dans le segment du luxe.



Parallèlement, les fonctions Multi-Contract Plug & Charge et MAX RANGE seront désormais disponibles pour toutes les variantes des modèles BMW i7 et BMW iX, ce qui rendra la mobilité électrique encore plus pratique.



A partir d'août 2023, les clients auront le choix d'un deuxième moteur diesel en ligne à six cylindres extrêmement puissant pour les nouvelles BMW X5 et BMW X6.



Côté numérisation, le point fort est l'introduction de la version améliorée de BMW iDrive avec QuickSelect et le système d'exploitation BMW 8.5 pour un grand nombre de modèles actuels.



Les capacités de l'assistant personnel intelligent BMW seront également améliorées.



Enfin les nouvelles couleurs extérieures et variantes de sellerie pour plusieurs des modèles actuels offriront des possibilités supplémentaires de personnalisation. Entre-temps, le pack M Sport Pro sera ajouté au choix des options pour la BMW X1 et la BMW iX1.



