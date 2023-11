BMW a fait état d'une marge plus élevée au troisième trimestre dans son segment automobile vendredi, les ventes de voitures plus chères et entièrement électriques lui permettant d'atteindre ses prévisions annuelles.

La marge du constructeur automobile sur le bénéfice avant intérêts et impôts était de 9,8 % au cours du trimestre, passant à 10,8 % si l'on exclut l'impact de la décision prise l'année dernière de prendre le contrôle majoritaire de sa coentreprise chinoise BMW Brilliance Automotive (BBA).

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 3,4 % pour atteindre 38,5 milliards d'euros (40,92 milliards de dollars), mais le bénéfice net du groupe a chuté de 7,7 %, les chiffres de l'année dernière ayant été dopés par la consolidation de BBA, a déclaré BMW.

Le flux de trésorerie disponible pour le segment automobile depuis le début de l'année s'est élevé à 5,7 milliards, ce qui est proche de la prévision de 6 milliards pour l'ensemble de l'année. Le constructeur automobile, qui a maintenu un optimisme prudent tout au long de l'année et a revu à la hausse ses perspectives de marge automobile en août, a conservé son ton positif en maintenant ses prévisions annuelles inchangées.

Les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, dont il a averti en août qu'ils pourraient se poursuivre tout au long de l'année, se sont atténués, a-t-il ajouté.

Les ventes de véhicules entièrement électriques ont atteint 15,1 % au troisième trimestre, dépassant l'objectif de 15 % que BMW s'était fixé pour la fin de l'année. (1 $ = 0,9410 euros) (Reportage de Victoria Waldersee, édition de Miranda Murray)