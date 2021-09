BMW : application DELMIA Quintiq déployée sur trois sites

Dassault Systèmes annonce que ses applications DELMIA Quintiq ont été déployées pour optimiser la production et l'assemblage de composants E-Drive dans les usines BMW à de Dingolfing, Leipzig et Ratisbonne.



'Les applications DELMIA Quintiq visent à aider à réduire les coûts de production grâce à une diminution des délais de mise en place et des stocks, et permettre de réagir rapidement en cas de perturbation', explique l'éditeur de logiciels d'entreprises.



Le constructeur automobile haut de gamme poursuivra le déploiement des applications DELMIA Quintiq pour planifier et optimiser sa production de composants en interne dans ses cinq usines situées en Allemagne.



