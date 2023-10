WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - BMW a augmenté ses ventes aux États-Unis de 7,6 % en un an au troisième trimestre. Le constructeur automobile bavarois a vendu 83 949 véhicules aux États-Unis au cours du trimestre écoulé. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise mercredi matin lors de la présentation des chiffres de vente des marques BMW et Mini en Amérique du Nord.

Depuis le début de l'année, le nombre de véhicules vendus aux États-Unis s'élève à plus de 254 000, soit 10 pour cent de plus qu'un an auparavant. Les voitures électriques représentent 12 pour cent de ces ventes, contre 4,7 pour cent seulement pour l'ensemble de l'année dernière.

Pour la marque Mini, les ventes totales depuis le début de l'année ont même dépassé de près de 19 pour cent celles des trois premiers trimestres de 2022./knd/lew/jha/