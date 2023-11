BMW : baisse de 8% du bénéfice net trimestriel

BMW Group publie un bénéfice net en baisse de 7,7% à 2,93 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2023,ainsi qu'une marge EBIT du segment automobile de 9,8%, à comparer à 8,9% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires du constructeur allemand de voitures haut de gamme a légèrement augmenté de 3,4% à près de 38,5 milliards d'euros, avec une augmentation solide de 5,8% des volumes, tirée en particulier par la livraison de véhicules à batteries électriques.



Pour l'ensemble de l'année 2023, BMW Group prévoit une solide croissance des livraisons aux clients du monde entier et compte tenu de ses prévisions de volume, s'attend à ce que la marge EBIT du segment automobile se situe entre 9 et 10,5%.



