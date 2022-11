BMW : compte aussi produire des batteries en Hongrie

Le groupe BMW annonce la construction d'un site d'assemblage de batteries pour les véhicules de sa NEUE KLASSE (nouvelle classe en allemand) en Hongrie, au sein de sa future usine de véhicules, à Debrecen, en construction depuis six mois.



Cette nouvelle activité générera quelque 500 emplois supplémentaires sur ce site hongrois qui, au total, aura nécessité près de 2 milliards d'euros d'investissement.



' À Debrecen, nous construisons l'usine la plus avancée au monde. Avec notre iFACTORY, nous établissons de nouvelles normes industrielles pour la production de véhicules', souligne Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG.



Toutes les batteries des véhicules de l'usine de Debrecen seront assemblées sur place. Le nouveau site de production s'étendra sur une superficie d'environ 140 000 m² et devrait ouvrir fin 2025.





